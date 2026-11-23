Archivo - El portavoz municipal del PSOE, Iván Reinares. - JPEG - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha planteado un "presupuesto alternativo" al presentado por el equipo de Gobierno municipal para el año 2027, con el objetivo de "blindar los servicios públicos, apoyar a las familias e impulsar los barrios".

Así lo ha avanzado este lunes el portavoz del PSOE, Iván Reinares, en una rueda de prensa en la que ha informado de las enmiendas presentadas por su Grupo con el objetivo, como ha asegurado, de "mejorar el futuro de la ciudad y dar respuesta a las necesidades reales de los logroñeses".

La propuesta socialista se articula en torno "a tres grandes ejes". El primero pasa por "reorientar el gasto municipal, eliminando partidas superfluas y frenando el sobrecoste de las contratas externas".

En este sentido, el PSOE plantea "detraer 500.000 euros del contrato privado de alumbrado público, tras su injustificada escalada de gasto, especialmente en las luces de Navidad", ha indicado el portavoz.

También propone "reducir en 100.000 euros la partida de Mercados para evitar la privatización encubierta de las plazas", así como "recortar otros 100.000 euros en propaganda y campañas publicitarias y disminuir en 45.000 euros las atenciones protocolarias del equipo de Gobierno de Escobar", ha detallado Iván Reinares.

Asimismo, los socialistas proponen ajustar en un millón de euros la previsión de ingresos por la venta de patrimonio público del suelo, "que el Partido Popular vuelve a inflar por tercer año consecutivo sin ejecutar".

Para ello, plantea "compensar esos recursos mediante convenios pendientes con la Comunidad Autónoma, fondos europeos y una gestión más eficaz de los expedientes tributarios atrasados", ha señalado el portavoz socialista.

SERVICIOS PÚBLICOS.

El segundo eje se centra en "el blindaje de los servicios públicos, el refuerzo de la seguridad y el apoyo a las familias". Para Servicios Sociales, el PSOE plantea incorporar 900.000 euros adicionales con el fin de "contratar personal propio, reducir los retrasos en la atención, ampliar las Ayudas de Emergencia Social y las ayudas directas a las familias", ha explicado el portavoz socialista.

En materia de seguridad y juventud, las enmiendas contemplan "300.000 euros para ampliar la plantilla del parque municipal de Bomberos y otros 200.000 euros para crear nuevas plazas en las ludotecas municipales y eliminar sus listas de espera", ha comentado Reinares.

A estas medidas se suman más de 205.000 euros para escuelas taller, apoyo al emprendimiento y dinamización comercial en colaboración con la Cámara de Comercio, además de propuestas para revertir los recortes en cultura, bibliotecas, políticas de igualdad y prevención de adicciones.

El tercer eje, ha detallado Reinares, tiene como objetivo "recuperar las inversiones en los colegios públicos y los barrios frente a los recortes del PP".

Así, el PSOE propone "destinar 900.000 euros a obras de mejora e instalación de placas solares en los centros educativos de Infantil y Primaria de Logroño, 710.000 euros a subvenciones para rehabilitación, accesibilidad y regeneración urbana y 520.000 euros a crear entornos escolares seguros y construir nuevos pasos de peatones elevados".

Reinares ha detallado a su vez la propuesta del PSOE de "reurbanizar y plantar arbolado en la Plaza Valcuerna, prolongar el eje bus-taxi y el anillo ciclista sur e impulsar centros jóvenes en Cascajos y La Cava, y desarrollar el centro cívico de la antigua iglesia de Madre de Dios".

En total, 6,3 millones de euros para "invertir más en lo público y en los barrios y menos en protocolo y propaganda", ha concluido Iván Reinares, quien ha criticado al alcalde Conrado Escobar por "su nula voluntad de acuerdo" ya que "apenas ha aceptado enmiendas y solo ha modificado un 0,04 por ciento del presupuesto".