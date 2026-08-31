El PSOE reclama a Escobar ceder al IRVI 4 solares y pregunta por qué aún no hay acuerdo para el de Bosonit

Solar ubicado entre la calle Mayor y calle El Puente donde se barajó la instalación de Bosonit - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha reclamado hoy al alcalde, Conrado Escobar, que ponga a disposición del Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI) cuatro solares y se ha preguntado por qué aún no hay acuerdo para el de Bosonit.

Alonso ha recordado cómo en junio del año pasado el alcalde de Logroño anunciaba que el solar que estaba destinado al fallido proyecto de la sede de Bosonit (situado en la esquina de Marqués de San Nicolás con la calle Puente) iría destinado a vivienda de protección.

El portavoz socialista se ha desplazado a este lugar para reclamar, en primer lugar, que el ayuntamiento utilice los solares de que es propietario en el casco antiguo y La Estrella para vivienda social en alquiler; pero, además, ha recriminado que aún no se haya avanzado tras la promesa en el solar de Bosonit.

Los cuatro solares están en las calle Hospital Viejo; La Brava; y la calle Valderuga, en el barrio de La Estrella, y en ellos, ha señalado, se podrían construir alrededor de setenta vivienda sumando las 35 que, ha recordado, estaban previstas en el solar de Bosonit.

Alonso ha relatado cómo Escobar puso en marcha un plan municipal de vivienda "que pretendía reactivar la propiedad municipal del Ayuntamiento de Logroño".

Sin embargo, "el único fin ha sido vender, enajenar y hacer caja con el patrimonio de todos y de todas los logroñeses". Una situación ante la que ha reclamado que ponga a disposición del IRVI los solares enajenados.

En concreto, ha propuesto que se destinen al alquiler social, una modalidad, ha indicado, "que ha sido muy potenciada y que va a recibir un impulso económico muy importante en el plan estatal de vivienda 2026-2030".

"Pero si estamos hablando de colaboración con el Instituto Riojano de Vivienda y de agilizar esa colaboración tenemos que hablar del solar de Bosonit", ha señalado.

Ha recordado que "hace algo más de un año que el alcalde Conrado Escobar nos decía que había un acuerdo de colaboración o que se estaba hablando con el IRVI para construir en este solar en torno a 35, 40 viviendas".

Sin embargo, ha añadido, ha pasado un año y "no tenemos absolutamente nada. No tenemos la empresa Bosonit, no tenemos viviendas, tampoco tenemos máquinas trabajando ni un proyecto arquitectónico o licencia concedida".

"Pero es que lo peor de todo", ha clamado, "es que ni tan siquiera el Ayuntamiento de Logroño ha cedido esta parcela al Instituto Riojano de Vivienda".

Se ha preguntado, y ha anunciado que exigirá explicaciones al alcalde Conrado Escobar, "por qué no ha fructificado ese convenio de colaboración con el IRVI, qué le pasa que no termina de arrancar".