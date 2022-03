Puyol (UNIR): "Hay que dotar a los alumnos de 'super competencias' para afrontar incertidumbres del mercado laboral"

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Hay que dotar a los estudiantes de lo que ya se denomina como 'super competencias', además de los conocimientos propios del grado, que les permitan afrontar las incertidumbres del mercado laboral", ha indicado Rafael Puyol, presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), en el Foro 'Educación, nuestro futuro' organizado por Vocento y Kreab.

Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, clausuró el debate. "Estamos embarcados en un proceso de reforma de la Educación, es necesario dar un cambio -afirmó-. La historia del sistema educativo español ha sido una historia de éxito. Así se ha reconocido en indicadores internacionales. En cincuenta años hemos hecho avances que a otros les ha costado mucho más". Puso como ejemplo "la mejora de las tasas de nivel educativo de las madres de familia, hoy casi la mitad tienen titulación superior), un elemento de riqueza para la prosperidad del país".

"Es verdad que tenemos problemas que no acabamos de resolver, como el abandono temprano de los estudios, sobre todo en los varones. En cuanto a las tasas de segregación escolar, los indicadores han empeorado", señaló el secretario de Estado de Educación, quien situó el camino de mejora en los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030.

Tiana apuntó a la digitalización como uno de los ámbitos en el que queda "camino por recorrer" y manifestó que la pandemia aquí ha servido como acicate. Sin embargo, no consideró que el debate deba centrarse en las disciplinas del currículo, sino en las competencias. "Debemos atender al perfil de salida al mercado laboral de los estudiantes, siguiendo la experiencia de nuestros colegas portugueses. En el fondo lo que necesitamos hacer es un cambio de la cultura educativa de la sociedad".

Para ello, "no vale que cambiemos solo el currículo sin el grado de autonomía de las escuelas, sin modos de organización más flexible... el profesorado está muy bien preparado, pero los datos internacionales dicen que ejerce de forma individual, sin relacionarse con el resto de los profesores de los mismos grupos educativos. Tenemos que dar pasos en distintas direcciones, razonables y realistas. Hay que basarse en las fortalezas de los docentes y nuestros centros y en su realidad para ver qué se puede mejorar".

"Si como país no impulsamos un proyecto de cambio en educación sostenible y sostenido vamos a perder algunos de los trenes que pasan por delante de nosotros", concluyó el secretario de Estado de Educación.

LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN

Rafel Puyol participó en el primer coloquio 'Los retos de la Educación' junto con Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid; Jorge Sainz, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos; y Miguel Carmelo, presidente de la Universidad Europea en España y Portugal. Moderó la periodista especializada en Educación de ABC, Josefina G. Stegmann.

El presidente de UNIR, ex rector de la UCM (1995-2003), destacó, por su parte, que "una de las asignaturas pendientes del sistema educativo es que no hemos hecho hincapié en la formación permanente. Debemos reforzar el upskilling y reskilling de los estudiantes, a fin de que no se quede obsoleta su preparación".

En el debate abordó el desafío de la digitalización de la educación. "Hay que distinguir las universidades nativas digitales de lo que es la digitalización de las universidades presenciales, un proceso en el que la pandemia ha actuado como catalizador", afirmó Puyol, para quien "la digitalización es un hecho irreversible".

Puyol reconoció el "gran esfuerzo de las universidades presenciales durante la pandemia" y mencionó "dos retos que tienen por delante: dotarse de los instrumentos técnicos adecuados y la formación en competencias digitales de sus docentes. No es lo mismo dar una clase presencial que una virtual, pensar que se puede hacer igual poniéndose delante de un ordenador. La enseñanza en línea requiere una metodología pedagógica distinta. A este fin, resulta clave la formación del profesorado, pero hay que convencerle de la conveniencia de esta formación".

El presidente de UNIR reflexionó sobre la nueva generación de estudiantes que acede a la universidad, los centennials que "son nativos digitales, están manejando las nuevas tecnologías desde los 3 años. Debemos tener en cuenta esta realidad, el profesor tiene que cambiar el diapasón, la crase magistral es algo para los baúles. El docente ha de pasar de impartidor a motivador, la clase tiene que ser más participativa. A todos nos corresponde tener en cuenta esa nueva realidad y cumplir con los requisitos que reclama".

El foro acogió otros dos coloquios. El segundo, 'Formación para el futuro y las nuevas profesiones que vienen', contó con Juan José Juárez, senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann; Margarita Ortiz, vicepresidenta Fundación Créate Iker Arce y CEO de The Bridge Digital Talent Accelerator; y Gabriel Masfurroll, presidente del Consejo SOCIAL de la Universidad Autónoma de Barcelona, y estuvo moderado por Antonio San José, partner de KREAB.

El tercero y último, 'Invertir en educación, invertir en futuro', reunió a Mercedes de Esteban Villar, vicepresidenta de la Fundación Europea Sociedad y Educación; Victoria Galán Muros, jefa de Investigación y Análisis del Instituto de Educación Superior de la UNESCO; y Lola Solana, head of Small Caps & ESG Equity Funds del Banco Santander, moderado por la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez Rojo.