Ramón Grosso: "Queremos que las niñas del Chad entiendan que no tienen por qué dejar de estudiar" - UR

LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Solo un 18% de las mujeres adultas del Chad saben leer y escribir y del total de universitarios de este país subsahariano, solo un 2,4% son mujeres "porque desempeñan otras labores y otras cuestiones dentro del ámbito familiar", explica Ramón Grosso, presidente de la Fundación Ramón Grosso.

Él ha sido uno de los intervinientes en el Encuentro 'De La Rioja al Chad: historia de una expedición' celebrado en el Aula Magna de la Universidad de La Rioja para contar la experiencia de la expedición que este verano viajó al Chad.

En el encuentro, que ha introducido la rectora Eva Sanz, han participado el periodista Manuel Martín (Nuevecuatrouno), María Eugenia González (Cruz Roja en La Rioja), Adrián Moracia (Café Moderno), Cristian Jesús del Río (Estrella Damm) y el voluntario José Antonio González.

"Queremos es que las mujeres del Chad entiendan que pueden hacer cosas y que no tienen por qué dejar de estudiar y, sobre todo, motivarlas a que sean curiosas, a que quieran hacer cosas, a que quieran aprender, a que quieran seguir perteneciendo al colegio*, detalla Ramón Grosso.

El pilar del proyecto de la Fundación Ramón Grosso es la Academia Khary, que comenzó a gestarse en 2016, se puso en marcha en 2020 con seis aulas, un comedor, una cocina y tres pozos de agua y que escolariza y educa a más de 200 niños y niñas durante todo el curso académico convirtiéndose en un multitudinario campamento estival en verano.

EXPEDICIÓN RIOJANA EN EL CHAD

Durante una semana, la expedición riojana en el Chad ha convivido con alumnos, profesores y familias de la Academia Khary, compartiendo el día a día de un centro en el que cientos de menores reciben cada día un desayuno y una comida.

Además, hicieron entrega del material escolar, sanitario y la ropa recogidos durante los últimos meses gracias a la colaboración de distintas entidades riojanas, entre ellas Cruz Roja La Rioja, Santos Ochoa y la Fundación HEFAME.

Del éxito de la experiencia habla un dato sencillo: "En la semana que hemos estado allí, el objetivo era tener una actividad con 250 niños" pero "se nos apuntaron casi 500 o 600 niños y no llevábamos ni material ni habíamos comprado comida para tanto".

Adrián Moracia, del Café Moderno de Logroño, ha explicado cómo su colaboración con el proyector ha coincidido con el 110 aniversario del establecimiento y cómo "no es lo mismo ir allá, que verlo por televisión o que te lo expliquen y todo. Lo que más me sorprendió es que había que recorrer cuatro o cinco kilómetros para ir a un pozo para coger agua", así que "por mucho que ayudemos, siempre va a ser poco, la verdad".

Cristian Jesús del Río, responsable de Estrella Damm en La Rioja, ha contado cómo al regresar del Chad "más que llevar esperanza o una oportunidad para esas personas hemos venido cambiados. Hemos venido con otro pensamiento y con otra forma de pensar, porque si algo faltan allí son oportunidades".

Eva Sanz Arazuri, rectora de la Universidad de La Rioja, asegura que "es muy importante para la comunidad universitaria tener espíritu solidario" y recuerda que la relación con la Fundación Ramón Grosso se remonta a la UAR Gladiator Race organizada por la Guardia Civil en 2023. Además, en 2025 se celebró la Jornada 'La huella solidaria de Ramón Grosso' junto con el futbolista Emilio Amavisca.

En este sentido, la rectora Eva Sanz ha destacado la campaña solidaria llevada a cabo el año pasado de camisetas para la semana de fiestas de San Mateo, que vuelve a repetirse en 2026 para recaudar fondos con destino a la Fundación Ramón Grosso.

La Universidad de La Rioja, que en diciembre del 2025 rubricó un convenio de colaboración con la Fundación Ramón Grosso con el fin de potenciar su labor educativa en el Chad a través del deporte y organiza actividades y eventos solidarios en beneficio de la Fundación, ha puesto en marcha por segundo año consecutivo una campaña solidaria en el marco de la celebración de las Fiestas de San Mateo.

A través de la tienda de la UR (https://tienda.unirioja.es) se pueden adquirir diversos productos (camisetas, pulseras, abanicos, etc.) cuya recaudación irá destinada a la Fundación Ramón Grosso.