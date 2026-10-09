Ramón Vilarroig toma cargo como rector de UNIR defendiendo una formación de calidad y con el alumno siempre en el centro

El catedrático, Ramón Vilarroig, toma posesión como nuevo rector de UNIR - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo rector de UNIR, el catedrático, Ramón Vilarroig, ha tomado posesión de su nuevo cargo mostrando su firme "compromiso" tanto con los estudiantes, como con el claustro y personal de la Universidad y con La Rioja para seguir defendiendo y ofreciendo una formación de calidad. Todo ello sin olvidar el carácter "internacional, investigador, innovador y de gran proyección social que ofrece UNIR" que tiene un principal objetivo: "Situar al alumno en el centro".

La Universidad Internacional de La Rioja ha celebrado este viernes en Riojaforum el acto de apertura del Curso Académico 2026/27 así como la toma de posesión del Rector Magnífico de UNIR, Ramón Vilarroig, en sustitución a José María Vázquez García-Peñuela.

En el acto solemne de apertura del curso, al que han asistido diferentes autoridades como el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, entre otros, el nuevo rector reconoce que asume "con honor" este nuevo cargo porque "sabe que no camina solo".

COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

Tras agradecer la confianza depositada en su nombre, ha querido mostrar también su disposición a colaborar con otras instituciones como, por ejemplo, con la Universidad de La Rioja. En este sentido, Vilarroig ha manifestado que en UNIR "encontrarán siempre una universidad dispuesta a sumar" ya que entiende que "ambas instituciones compartimos una misma vocación de servicio a la sociedad riojana desde modelos distintos pero complementarios".

"Cuando dos universidades colaboran, gana la investigación, gana la formación y gana, sobre todo, la sociedad a la que ambas servimos", ha afirmado.

También aspira a "estrechar la colaboración y seguir avanzando en objetivos comunes con la UNED".

Con respecto a su recién estrenado nuevo cargo, afirma que lo toma "consciente de la institución que represento y del momento que vivimos". En este sentido ha querido hacer un recorrido por las dos décadas de la universidad que "nació con una idea aparentemente sencilla y profundamente transformadora: que ninguna persona debería renunciar a estudiar porque las circunstancias de su vida se lo impidan".

"UNA SOLUCIÓN REAL"

Para ello, ha recordado, "UNIR ha desarrollado una propuesta académica en línea que permite estudiar con calidad desde cualquier lugar. Éste, pues, fue el origen de UNIR, y ese sigue siendo, hoy, su sentido más profundo: ser una solución real a una demanda social que de otro modo quedaría sin atender".

Desde entonces, UNIR ha sido una de las instituciones pioneras en la transformación digital de la educación superior, integrando metodologías propias, herramientas digitales avanzadas y, en los últimos años, un uso ético, estratégico y responsable de la inteligencia artificial. No como tecnología por la tecnología, sino como instrumento al servicio del aprendizaje, ha añadido.

A raíz de todo lo anterior, "UNIR es, ante todo, una apuesta decidida por la calidad". Todos nuestros centros donde se imparte docencia de Grado y Máster cuentan con acreditación institucional, y desde 2024 somos la primera universidad en línea con la acreditación institucional del Consejo de Universidades de todas sus facultades y escuelas.

Pero también es una "universidad que investiga" ya que cuenta con más de 70 grupos de investigación, más de 1.300 publicaciones indexadas y más de 1.200 investigadores, y nos situamos entre las primeras universidades privadas de España por producción científica".

En la última convocatoria de sexenios de investigación, los profesores de UNIR han obtenido 300 sexenios positivos de su personal laboral, "lo que nos sitúa como la segunda universidad de España en sexenios, solo por detrás de la Universidad Complutense de Madrid".

A ello se suma el carácter innovador de UNIR "con programas en constante revisión y actualización, acreditados y verificados por la ANECA, y con una apuesta decidida por la inteligencia artificial aplicada a todo nuestro quehacer académico".

UNIVERSIDAD "INTERNACIONAL"

Con todo ello, UNIR es, además, una universidad " internacional" por el número de alumnos -de más de cien nacionalidades-, pero también por nuestro claustro y por nuestra relación con instituciones académicas de prestigio en el espacio iberoamericano. Contamos con más de 400 convenios con universidades e instituciones de educación superior, y hemos formado a más de 150.000 profesores en la última década.

"Una universidad que coloca al alumno en el centro y que cuenta con una gran proyección social, a través de becas, ayudas y formación sin coste para profesores de países hermanos, y con la mayor proyección pública entre las universidades privadas españolas, gracias a la docencia, la investigación conjunta y los seminarios internacionales que desarrollamos con universidades públicas de toda España", ha añadido.

"COMPROMISO CON LA RIOJA"

Además, el nuevo rector ha querido dejar claro que UNIR "tiene también un inequívoco compromiso con esta tierra. "Desde su origen, esta universidad ha proyectado el nombre de la región a nivel internacional, al tiempo que ha contribuido a su desarrollo económico y social, atrayendo talento, generando empleo y dinamizando el entorno".

El grupo educativo al que pertenece UNIR emplea hoy a más de nueve mil personas en siete universidades y otros centros educativos, y en La Rioja somos una institución generadora de empleo cualificado y un importante foco de atracción de talento, con cientos de profesionales trabajando en docencia, investigación, tecnología, atención al estudiante y gestión universitaria.

En su intervención también ha tenido palabras para aquellos estudiantes que hoy comienzan su camino y a quienes lo retoman: "gracias por confiar en nosotros". A los profesores y mentores les ha pedido que no dejen su vocación "por acompañar a cada estudiante y por demostrar que la cercanía no depende de la distancia, sino del compromiso".

Finalmente también ha hecho una mención especial para "el personal de gestión y administración, que trabaja muchas veces de forma silenciosa pero imprescindible, gracias por vuestro trabajo, sin ustedes nada de esto sería posible."

TRIPLE COMPROMISO

Con todo ello, sentencia, asumo este nuevo cargo con un triple compromiso; "Con nuestros estudiantes, para que sigan encontrando en UNIR la oportunidad de una formación de calidad, flexible y cercana, sea cual sea el lugar del mundo desde el que estudien, con nuestro claustro y nuestro personal, para seguir construyendo una universidad que investiga, que transfiere conocimiento, que innova y que se exige cada día más a sí misma, y para que todos ustedes sigan sintiendo que este proyecto también es suyo".

Y, finalmente, "con La Rioja, con la Comunidad Autónoma, con sus instituciones y, por supuesto, con su Universidad pública y con su sociedad, para que UNIR siga siendo lo que ha sido hasta hoy: una universidad que conecta el territorio con el mundo, y que entiende que su éxito solo tiene sentido si contribuye también al de la tierra que la vio nacer".