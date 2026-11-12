Rectora UR dice que las universidades "generamos conocimiento, transformamos en ciencia y devolverlo a la sociedad"

Foro Radio Rioja con la presencia de la rectora de la UR - RADIO RIOJA

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Foro Radio Rioja reúne a representantes de las instituciones de educación superior en La Rioja y todas ponen en valor la "normalización" de las relaciones La rectora de la Universidad de La Rioja (UR), Eva Sanz Arazuri, ha ensalzado en el Foro Radio Rioja el sistema de educación en la comunidad, que consta de cuatro centros, la propia universidad pública, además de UNIR, UNED y la ESDIR.

Un ecosistema que, en sus palabras, "hace una aportación decisiva al desarrollo económico y social de La Rioja". En las universidades generamos conocimiento, lo transformamos en ciencia y lo devolvemos a la sociedad", ha subrayado la máxima responsable del campus riojano.

"El 98% de la investigación con impacto científico reconocido en La Rioja sale de los centros de educación superior. De esta cifra, el 60% está en la UR", ha indicado la rectora, que ha desvelado la proyección internacional del personal investigador.

"Siete investigadores de la UR están entre el 2% de los más influyentes en el mundo", ha apuntado.

En esta cita, la rectora ha destacado las novedades que acompañan a este nuevo curso en la UR, con dos nuevos grados por primera vez en 25 años, Medicina y Tecnología del Lenguaje.

"Fuimos la primera universidad en implantar los estudios de Enología en 1996; la primera en poner en marcha la enseñanza en línea en 2000 y volvemos a ser pioneros en 2026 con el grado de Tecnología del Lenguaje, además de Medina, que se ha podido hacer realidad gracias a los cimientos que se han puesto durante años junto al Gobierno de La Rioja".

"Queremos ser el motor de La Rioja", ha proseguido la rectora, que ha destacado también la puesta en marcha de las microcredenciales con la colaboración del tejido productivo de la comunidad. "Una formación a medida para generar talento con identidad riojana junto a las empresas para que ese talento se quede aquí", ha afirmado.

Sanz ha incidido también que la UR "viaja acompañada" y lo hace de la mano de las universidades públicas de Lleida, Zaragoza y Navarra en el Campus Iberus y junto a otras seis universidades de Portugal, Francia, Alemania, Italia, Rumanía y Hungría en la alianza europea EU Gift para avanzar en el ámbito de las marcas de calidad en el sector del vino y la alimentación.

ENSEÑANZA SUPERIOR EN LA RIOJA

El nuevo consejero de Educación, Miguel Ángel Fernández, ha resaltado en el turno de intervenciones del público que "todos los representantes de las enseñanzas superiores en La Rioja" hayan asistido a esta nueva edición del Foro Radio Rioja.

"Esta normalización de las relaciones es muy positivo para La Rioja" Por otro lado, la rectora ha avanzado una novedad. El próximo 27 de noviembre se celebrará por primera vez un reconocimiento conjunto a los mejores trabajos fin de grado y máster de las 13 cátedras de la Universidad de La Rioja. Y de cara al futuro también ha avanzado el ambicioso plan de nuevas infraestructuras.

"Llevábamos 25 años sin un nuevo grado y también llevamos 25 años sin construir nuevas instalaciones".

Por ello, se trabaja en el proyecto del segundo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud, que se suma a la remodelación de Corazonistas.

Por último, Sanz, en respuesta a una pregunta del secretario general de UGT en La Rioja, Jesús Izquierdo, se ha referido a la ampliación de la oferta de plazas públicas después de que este curso se haya recibido el mayor número de solicitudes de admisión con 4.821 para 1.045 plazas de nuevo ingreso.

"No estamos cerrados a ampliar la oferta, pero siempre con estudio previo y con la seguridad de que vamos a poder mantener la calidad", ha concluido.

El Foro Radio Rioja, organizado por Radio Rioja con el patrocinio del Ayuntamiento de Logroño, Ibercaja y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ha reunido a una amplia representación de la comunidad educativa en la región.

La intervención, emitida en videostreaming en radiorioja.es y a través de la APP de la SER, se puede volver escuchar en estos canales.