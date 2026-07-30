Renfe dispone de más de 14.000 plazas en los trenes que dan servicio a La Rioja en la operación salida de agosto

Archivo - Tren de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la operación salida y retorno del primer fin de semana de agosto, Renfe ofrece cerca de 1,2 millones de plazas entre este jueves 30 de julio y el domingo 2 de agosto. Esta cifra incluye tanto los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia (AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional) como los de Media Distancia (Avant y Regionales).

La operadora dispone en estos cuatro días de más de 14.000 plazas en los trenes de Larga y Media Distancia que dan servicio a La Rioja.

Para las vacaciones de verano, Renfe pone a disposición de los viajeros más de 21,6 millones de plazas en todo el país para viajar en todos sus trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant, Media Distancia y AVE Internacional, entre el 30 de junio y el 15 de septiembre.

En el caso de La Rioja, la compañía oferta más de 244.000 plazas a lo largo de todo el verano. Y entre este jueves y el domingo 2 de agosto, Renfe oferta para esta operación salida más de 7.000 plazas en trenes de Media Distancia que dan servicio a La Rioja y una cantidad similar en los trenes de Larga Distancia con origen o destino en localidades riojanas.

En todo el país, Renfe pone a disposición de los viajeros más de 447.700 plazas en trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia en la operación salida de agosto, lo que supone un incremento de cerca de 4.000 plazas respecto a las mismas fechas del año pasado.

El día con mayor volumen de desplazamientos será el viernes 31 de julio, en el que habrá una oferta superior a las 120.400 plazas.

MEDIA DISTANCIA Y SERVICIOS AVANT

En cuanto a la oferta de plazas de los servicios de Media Distancia, Renfe ofrece más de 747.200 plazas para estos días en todo el país, con el fin de garantizar los desplazamientos de menor recorrido.

Por su parte, los servicios Avant superan las 142.600 plazas, lo que supone un incremento del 7,7% respecto a la operación salida del año pasado, gracias a la incorporación de más de 10.150 plazas adicionales para atender el aumento de la demanda estival.

PERROS DE HASTA 40 KG

Desde el 20 de julio, las familias con mascotas disponen de nuevas opciones de movilidad, ya que los perros de hasta 40 kg pueden viajar en todos los trenes de Servicios Comerciales y de Servicio Público de la compañía. La medida extiende a toda la red un modelo que se implantó con éxito en determinadas rutas de Alta Velocidad desde 2022.

Renfe es la única operadora ferroviaria en España que permite el transporte de perros de hasta 40 kg a todos los destinos y consolida su compromiso con una movilidad más inclusiva, adaptada a las necesidades actuales de los viajeros. Esta iniciativa favorece la convivencia entre el bienestar animal y el confort del conjunto de los clientes.

Además de poder viajar con perros de hasta 40 kg en todos los trayectos, este nuevo modelo también permite acceder al tren desde cualquier parada intermedia, no solo desde el origen del viaje. Se admite un máximo de dos perros de hasta 40 kg por tren, ubicados en el coche "pet friendly".

Asimismo, Renfe simplifica el proceso de compra y la documentación que debe presentarse en los controles de acceso de los trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant y Media Distancia. Los billetes están disponibles en la web y la app de Renfe, así como en agencias presenciales y virtuales.

Una huella de perro identificará los trenes que permiten viajar con mascotas sin transportín. El viajero deberá adquirir su billete y el complemento para perros de hasta 40 kg, y el sistema asignará automáticamente dos asientos contiguos.

El complemento para el viaje del perro tiene un precio de 40 euros en los servicios AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity. En los servicios Avant y Media Distancia se aplica la tarifa general correspondiente. Además, 24 horas antes de la salida, el titular de la reserva recibirá un correo electrónico con las condiciones de viaje y recomendaciones para garantizar una experiencia cómoda y segura.