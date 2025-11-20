Renfe modifica el horario de los Alvia entre Logroño y Madrid por La Rioja Baja para optimizar el servicio

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe va a modificar el horario de los trenes Alvia que unen Logroño y Madrid a través de La Rioja Baja con el objetivo de optimizar el servicio. A partir del próximo 14 de diciembre, adelantarán su salida tanto el Alvia Logroño-Madrid de primera hora de la mañana como el que regresa de la capital madrileña por la tarde.

La compañía posibilitará así la llegada a Madrid desde la capital riojana antes de las diez de la mañana de lunes a viernes y pretende, además, ganar en regularidad y puntualidad y recortar ligeramente el tiempo de viaje.

Desde el 14 de diciembre, el Alvia Logroño-Madrid, que circula por La Rioja Baja y da servicio a Calahorra, Rincón de Soto y Alfaro, saldrá de la capital riojana a las 6,25h en lugar de a las 7,24h. Y llegará a Madrid a la 9,58h y no a las 11,06h. Así será de lunes a viernes, mientras que el sábado el tren saldrá a las 8,47h y el domingo, a las 10,45h.

En sentido inverso, el Alvia Madrid-Logroño también adelantará su salida, pasando de las 18,02h a las 17,32h, lo que permitirá llegar a la capital riojana dos minutos antes de las nueve de noche. En este caso, de lunes a domingo.

Esta modificación horaria irá unida, de lunes a viernes, a la supresión de dos paradas de este tren fuera de la comunidad riojana, las de Guadalajara y Calatayud, que apenas registran tráfico de viajeros con La Rioja.

Ambas ciudades, además, disponen de otras muchas opciones de trenes directos y combinados de Renfe hacia Madrid, La Rioja o Navarra.

RECORTAR TIEMPO DE VIAJE

Esta actuación permitirá también recortar el tiempo de viaje en diez minutos en la relación Logroño-Madrid, así como mejorar la puntualidad y la regularidad en estos servicios de larga distancia que unen La Rioja con la capital de España. El resto de los trenes de larga distancia que conectan la capital riojana con la madrileña se mantendrá con los mismos horarios.

Así, los Intercity que circulan entre ambas ciudades a través de La Rioja Alta, con servicio a Haro, Miranda de Ebro, Burgos, Valladolid y Segovia, seguirán circulando en sentido Logroño de lunes a viernes y los domingos a las 16,12h y en sentido Madrid de lunes a sábado a las 8,40h.

La información estará disponible en www.renfe.com.