La rentabilidad de una vivienda compartida en La Rioja es un 8,8% frente al 6,8% del alquiler tradicional

MADRID/LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad en La Rioja de una vivienda de ochenta metros cuadrados alquilada en septiembre se encuentra en el 6,8% y la de una vivienda compartida de tres habitaciones en un 8,8%.

Es el dato que se desprende del estudio de 'La rentabilidad de la vivienda en España en 2025', basado en el análisis de los precios de la vivienda en venta y alquiler de septiembre de 2025 por el portal inmobiliario Fotocasa.

"El rendimiento de una vivienda depende en gran medida del tipo de alquiler que elija el propietario. El alquiler por habitaciones suele ofrecer una rentabilidad superior al alquiler tradicional, ya que la suma de lo que se cobra por cada cuarto supera el precio que pagaría un único inquilino por toda la vivienda", ha afirmado la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos.

Así, ha subrayado que el precio de compra y el del alquiler crecen a un ritmo muy similar, en torno al 15%, por lo que no esperan grandes saltos en la rentabilidad a corto plazo.

Esta situación hace que las zonas más rentables ya no se concentren solo en los centros de las grandes ciudades, ya que "la periferia y muchos municipios intermedios se están convirtiendo en auténticas oportunidades de inversión, ya que sus precios de compra todavía no se han disparado".

Si se analizan ambos modelos de vivienda --una vivienda de 80 m2 y una vivienda de tres habitaciones--, las rentabilidades que da la misma vivienda son totalmente diferentes en ambos casos.

Así, en Castilla-La Mancha la rentabilidad de una vivienda de 80 m2 es 7,8%, frente a los 10,5% de rentabilidad que se obtiene si se alquila la misma vivienda por habitaciones (es decir, 2,7 puntos de diferencia entre ambas).

De esta manera, el orden de las CCAA con las máximas rentabilidades de las viviendas de alquiler por habitaciones es: Castilla-La Mancha con 10,5% (7,8% rentabilidad piso 80 m2), Navarra con 10,1% (6,7% rentabilidad piso 80 m2).

Extremadura con 9,7% (6,8% rentabilidad piso 80 m2), Cataluña con 9,3% (7,6% rentabilidad piso 80 m2), La Rioja con 8,8% (6,8% rentabilidad piso 80 m2), Aragón con 8,8% (7,3% rentabilidad piso 80 m2), Castilla y León con 8,8% (7,0% rentabilidad piso 80 m2), Región de Murcia con 8,2% (6,6% rentabilidad piso 80 m2) o Comunitat Valenciana con 8,0% (6,5% rentabilidad piso 80 m2), Galicia con 7,4% (5,7% rentabilidad piso 80 m2).

Le sigue País Vasco con 7,4% (5,7% rentabilidad piso 80 m2), Cantabria con 7,2% (6,3% rentabilidad piso 80 m2), Asturias con 6,7% (6,4% rentabilidad piso 80 m2), Andalucía con 6,5% (5,0% rentabilidad piso 80 m2), Canarias con 6,4% (5,5% rentabilidad piso 80 m2), Madrid con 5,5% (5,2% rentabilidad piso 80 m2) y Baleares con 5,0% (4,3% rentabilidad piso 80 m2).

Por otro lado, en los municipios de España también la rentabilidad de la vivienda alquilada por habitaciones es muy superior a la rentabilidad de un alquiler convencional.

En el caso de Ponferrada la diferencia entre una rentabilidad y otra alcanza los 3,7 puntos porcentuales, es decir, por el alquiler de una vivienda se saca 8,2% frente a la rentabilidad del 11,9% que se saca por el alquiler de las habitaciones de esa misma vivienda.

De esta manera, el orden de las 10 ciudades con las máximas rentabilidades de las viviendas de alquiler por habitaciones es: Ponferrada con 11,9% (8,2% rentabilidad piso 80 m2), Talavera de la Reina con 11,5% (8,2% rentabilidad piso 80 m2), Sueca con 11,1% (9,2% rentabilidad piso 80 m2), Sagunto / Sagunt con 10,9% (8,1% rentabilidad piso 80 m2) y Ávila capital con 9,7% (6,4% rentabilidad piso 80 m2).

Por otro lado, entre rentabilidades más bajas de las viviendas de alquiler por habitaciones se encuentra Madrid Capital con 4,6% (4,3% rentabilidad piso 80 m2) o Pozuelo de Alarcón con 4,4% (4,4% rentabilidad piso 80 m2).