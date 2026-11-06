Rescatado un cazador accidentado tras precipitarse por un barranco en Daroca de Rioja - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y de la Unidad Aérea de la Guardia Civil culminaron en la mañana de ayer el rescate de un cazador de 64 años, vecino de Vizcaya, que se había precipitado accidentalmente por el Barranco del Colorado, en el término municipal de Daroca de Rioja.

El dispositivo se activó a las 9,00 horas, después de que el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil recibiera un aviso de la sala de emergencias SOS Rioja. Según la información facilitada por los compañeros del accidentado, el hombre participaba en una jornada cinegética en la zona de Moncalvillo cuando cayó por un barranco al intentar recuperar a uno de sus perros.

Ante la gravedad de la situación y las dificultades de acceso al lugar, la Guardia Civil movilizó varias patrullas de Seguridad Ciudadana, especialistas del GREIM y efectivos de la Unidad Aérea. Asimismo, se desplazaron hasta la zona los servicios sanitarios, agentes forestales y el helicóptero medicalizado GALENO del Gobierno de La Rioja.

Una vez localizado el punto exacto de la caída, agentes del GREIM comprobaron que el accidentado se encontraba en una zona de acceso extremadamente complicado, prácticamente inaccesible sin recurrir a técnicas específicas de rescate en montaña.

Para superar estas dificultades, prepararon el dispositivo LIFE-LINE, un sistema de cuerdas de longitud fija de 15 metros que permite realizar maniobras de aproximación y extracción en terrenos abruptos y de difícil acceso. Mediante este procedimiento, consiguieron alcanzar el punto más próximo posible al lugar donde se encontraba el herido.

Tras realizar un descenso asegurado, necesitaron cerca de una hora para llegar a pie hasta el accidentado, prestarle una primera asistencia y acondicionarlo para su evacuación. Posteriormente, lo trasladaron en camilla mediante técnicas de porteo y progresión por terreno escarpado hasta el punto habilitado para su extracción.

Desde allí se realizó una compleja maniobra de evacuación mediante el sistema LIFE-LINE, que permitió llevar al accidentado hasta un cortafuegos próximo, donde aguardaba el helicóptero medicalizado del Gobierno de La Rioja. A continuación, el personal sanitario se hizo cargo del herido, procedió a su estabilización y lo evacuó al Hospital San Pedro de Logroño para recibir atención médica.

La coordinación y el trabajo conjunto de los efectivos de la Guardia Civil y del resto de los servicios de emergencia resultaron fundamentales para culminar con éxito una operación especialmente exigente, marcada por las dificultades del terreno y la complejidad de las maniobras de rescate y evacuación.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las medidas de precaución durante la práctica de actividades cinegéticas y deportivas en el medio natural, especialmente en zonas escarpadas o de difícil tránsito.

Asimismo, recomienda valorar adecuadamente los riesgos antes de acceder a lugares abruptos para recuperar animales u objetos, adoptando en todo momento las medidas de seguridad necesarias y evitando actuaciones que puedan comprometer la propia integridad física.