El respeto a la diversidad marca una campaña que pone el acento en que "el odio se aprende"

Campaña institucional del Día del Orgullo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El respeto a la diversidad marcará una campaña, en conmemoración del Día de Orgullo, que se sustenta "en una premisa fundamental, el odio no es innato, se aprende", tal y como ha destacado la subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón.

En rueda de prensa junto a la presidenta de GYLDA, Ruth García, ha presentado una campaña bajo el título 'Más Respeto, Más Orgullo. Nadie nace odiando. El respeto también se aprende', centrada en el papel de la educación.

Marañón ha señalado que "las personas no nacen rechazando a quienes son diferentes, sino que adquieren estos prejuicios a través de mensajes culturales, educativos y sociales".

"Si el odio se aprende, también puede desaprenderse", ha añadido indicado que el lema propuesto para este año "busca abrir un espacio de reflexión sin confrontación".

A las puertas del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI+, la subdirectora general de Igualdad se ha presentado como parte de un Gobierno que quiere expresar su "compromiso absoluto con una sociedad basada en la libertad individual, el respeto y la igualdad de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas".

Para el Ejecutivo riojano, ha dicho, "cada persona LGTBI es un ciudadano libre que gobierna su propia vida, que vive como quiere y que tiene ideas propias". "Lo vemos con absoluta naturalidad, situándonos a la altura de la madurez de la sociedad española", ha resaltado.

El orgullo, ha dicho además, "es memoria de quienes sufrieron incomprensión, rechazo o silencio por el simple hecho de ser ellos mismos, pero también es presente y es futuro".

Y es presente, ha afirmado, "porque somos plenamente conscientes de que todavía existen en nuestra sociedad situaciones de señalamiento, acoso, discriminación, odio e incluso agresiones físicas y verbales".

Para Marañón, "negar la LGTBfobia es como negar la violencia de género" y "ante estos comportamientos que vulneran derechos fundamentales no podemos mirar hacia otro lado".

La presidenta de GYLDA ha valorado el lema elegido para este año, dado que pone "el foco donde tiene que estar, que es en la educación", dado que "los valores de convivencia y de respeto a la diversidad se construyen desde las edades más tempranas".

A su juicio, "es importante subrayarlo hoy porque estamos viendo con preocupación cómo, especialmente entre la población joven, se están cuestionando valores democráticos básicos y cómo determinados discursos de odio están encontrando espacios de normalización".

ACTOS

El Gobierno de La Rioja desarrollará varias acciones simbólicas de visibilización institucional. Así, los colores del arcoíris se proyectarán sobre la fachada de la sede de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ubicada en la calle Villamediana número 17 de Logroño, durante las noches de los días 26, 27 y 28 de junio.

Asimismo, el Palacete del Gobierno de La Rioja lucirá la bandera conmemorativa del Orgullo LGTBI+ junto a las enseñas oficiales como muestra del compromiso de la institución con la igualdad, el respeto y la diversidad.

Se suma la instalación de varios Puntos Arcoíris, espacios informativos atendidos por personal especializado en los que la ciudadanía podrá recibir información, orientación y asesoramiento sobre la realidad del colectivo LGTBI+, los recursos disponibles y los servicios que ofrece el Centro LGTBI+ de La Rioja.

Tras colocarse en Calahorra, el pasado 24 de junio, llegará a Logroño este viernes 26 de junio, de 19:00 a 22:00 horas, en el Paseo del Espolón; Santo Domingo de la Calzada, el sábado 27 de junio, de 19:00 a 22:00 horas, junto a la calle Madrid; y Logroño de nuevo el domingo 28 de junio, de 19:00 a 22:00 horas, en la Plaza de la Diversidad.