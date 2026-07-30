La Ribera del Ebro riojana, en aviso naranja ante la previsión de máximas de 40 grados

Archivo - Los termómetros superarán los 40 grados - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ribera del Ebro riojana estará, durante el día de hoy, jueves 30 de julio, en aviso naranja ante la previsión de máximas de 40 grados, siguiendo el Plan de Alerta, Prevención y Control de los Efectos del Exceso de Temperaturas de la Comunidad Autónoma.

Salud Pública, tal y como ha trasladado el SOS Rioja, ha declarado el nivel 2 (naranja) en la Ribera del Ebro y el nivel 1 (amarillo) en la Ibérica Riojana.

En concreto, en la Ribera del Ebro se espera una temperatura máxima de 40,2 grados centígrados; y la Ibérica Riojana una temperatura máxima de 29,3 grados.