La Rioja activará de nuevo este viernes el riesgo amarillo por temperaturas que pueden alcanzar los 36 grados

Sol y calor - María José López - Europa Press

LOGROÑO 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará de nuevo este viernes, 29 de mayo, en aviso amarillo por altas temperaturas, de acuerdo con el 'Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)' de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el riesgo amarillo afectará a la ribera del Ebro con temperaturas que pueden alcanzar los 36 grados entre las 14,00 y las 20,00 horas.

La probabilidad de este hecho ronda entre el 40 y el 70 por ciento.