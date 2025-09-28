Por La Rioja califica las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo 2025 como "las peores en décadas"

Por La Rioja critica las fiestas de San Mateo - POR LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Por La Rioja, Sonsoles Soriano, ha calificado hoy las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo 2025 como las "peores fiestas en décadas, si no han sido las peores de la historia de Logroño".

En nota de prensa, Soriano ha criticado que el Equipo de Gobierno del alcalde, Conrado Escobar, haya sido "incapaz de confeccionar un programa de fiestas acorde a la demanda de los logroñeses y de la calidad que una capital de comunidad autónoma merece".

La secretaria general de la formación regionalista ha señalado que en algunos barrios de la ciudad "se buzoneó el cuadernillo con los actos festivos, así como el De Buena Fuente especial de San Mateo, transcurrida más de la mitad de la semana de las fiestas".

A su juicio, se trata de "una muestra significativa de la dejadez de Escobar y su equipo en relación con las fiestas".

Por La Rioja ha lamentado que los actos programados por el Ayuntamiento han estado vacíos de esencia. "No ha habido novedad alguna o acto reivindicativo o de identidad de Logroño o La Rioja", ha dicho.

La formación regionalista ha denunciado el olvido de los barrios, un pisado de la uva "absolutamente elitista", que "el Ayuntamiento no ofrece alternativa al alcohol para los jóvenes"; así como "el vergonzoso cobro a los niños y niñas por el disfrute de los parques infantiles".

Soriano ha remarcado, además, que, si bien "la suciedad se ha convertido en elemento que define a diario Logroño", durante las fiestas "esta situación se ha multiplicado exponencialmente en aceras, zonas peatonales, y mobiliario urbano".

La secretaria general de Por La Rioja ha puesto el acento en que, "además, nos encontramos ante uno de los presupuestos más elevados de la historia de la ciudad para unas fiestas de San Mateo".

"Frente a un programa festivo vacío de contenidos", ha apuntado, "el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y su concejal de Festejos in pectore, Miguel Sáinz, porque no se puede responsabilizar a Laura Lázaro cuando ha sido usurpada de sus funciones, el gasto dedicado a San Mateo resulta excesivamente caro para lo ofrecido a la ciudad".

TERRAZA DE SAN MATEO E IZAL

Soriano ha resaltado tanto las "irregularidades" en el proceso de contratación de la Terraza de San Mateo como las "falsedades, por ejemplo, en la contratación del concierto de Mikel Izal anunciado junto a un DJ por 160.000 euros y que finalmente ha supuesto para las arcas municipales un gasto de 193.000 euros, sin DJ".

Ha señalado cómo tanto en el proceso de contratación de la Terraza de San Mateo como del concierto de Mikel Izal "ha sido protagonista el concejal, Miguel Sainz, que, curiosamente", ha dicho, "ha estado desaparecido durante las fiestas de San Mateo, dejando el marrón a su compañera de Corporación, Laura Lázaro".

Ha sumado "la huida del alcalde a la hora de lanzar el cohete por miedo a los abucheos; antes de tiempo, rápido y mal".

"Si las fiestas de San Mateo han mantenido su espíritu este año ha sido por la implicación de las peñas, y de las asociaciones y colectivos de la ciudad", ha clamado.