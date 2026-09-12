La Rioja convoca 85 nuevas plazas en 8 cuerpos de Servicios Generales para reducir temporalidad del sector público

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LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, a través de la Dirección General de Función Pública, ha publicado las bases de las convocatorias para cubrir 85 plazas en ocho cuerpos de Servicios Generales.

Desde el pasado 2 de junio y hasta este viernes, el Gobierno regional ha publicado los procesos selectivos de 208 plazas de la Ofertas de Empleo Público (OPE) de 2023 a 2026, con el objetivo de avanzar en la reducción de la temporalidad en el sector público.

La previsión, según la programación comprometida por el Ejecutivo riojano, es que otras 245 plazas salgan antes fin de año y 52 enero de 2027.

El pasado mes de junio se hizo público un calendario completo de convocatorias de oposiciones que representa un ejercicio de planificación integral que, por primera vez, permite convocar todas las plazas pendientes en el mismo año de su publicación, lo que garantiza mayor agilidad, seguridad jurídica y eficiencia en la gestión del empleo público.

Asimismo, esta planificación ofrece previsibilidad y certidumbre a los opositores, academias de preparación y organizaciones sindicales, y refuerza la transparencia y la colaboración del Gobierno regional en materia de empleo público.

La planificación completa recoge 505 plazas de 65 procesos selectivos, acumulando los procesos pendientes desde 2023 hasta este ejercicio, con tres únicas excepciones: una plaza de promoción interna de Informático, una plaza de Letrado, cuya convocatoria está prevista para 2027, y 50 plazas de promoción interna de Auxiliar Administrativo General a Administrativo, que se publicarán en enero de 2027.

De ese total de 505 plazas, 123 salieron en junio para 17 procesos selectivos de los cuerpos de Ingeniero de Caminos, Farmacéutico, Subinspector de Tributos, Inspector de Consumo, Ordenanza, Administrativo, Ingeniero Industrial, Ingeniero de Montes, Veterinario, Informático, Inspector Médico, Fisioterapeuta y Subinspector Médico. Y este viernes se han convocado 85 correspondientes a los cuerpos de Arquitecto Técnico, Técnico Medio de Empleo, Técnico de Protección Civil, Educador Infantil, Técnico de Educación Especial, Técnico de Educación Infantil, Educador de Discapacidad Psíquica y Gestión Administración General.

Antes del 31 de diciembre se convocarán los procesos selectivos para cubrir otras 245 plazas. De ellas, 1 será de Delineante y 64 de Auxiliares de Enfermería, previstas para principios del mes de octubre.