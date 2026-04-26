Por La Rioja critica la existencia de centenares de vehículos abandonados en Logroño "por dejación del Ayuntamiento" - POR LA RIOJA

LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja critica la existencia de al menos 600 coches abandonados en diferentes zonas de Logroño. "Vehículos que ocupan plazas de aparcamiento en la ciudad, tras el examen de distintas zonas en las que se han identificado más de 50 coches que cumplirían los requisitos para ser considerados en esta situación", apunta la secretaria general de la formación regionalista, Sonsoles Soriano.

Los regionalistas recuerdan que se considera que un vehículo está abandonado cuando permanece más de un mes estacionado en el mismo lugar o presenta signos evidentes de deterioro. Las zonas analizadas han sido Madre de Dios, San José y calle Cigüeña, por un lado; Chiribitas y Escuela Oficial de Idiomas por otro; así como el entorno de Beratua, La Campa, Palazzinas y Ronda de los Cuarteles.

"Precisamente -detalla Soriano- estos vehículos proliferan en zonas con mayor dificultad de aparcamiento, agravando el problema de movilidad en la ciudad, dificultando el acceso de quienes vienen de municipios cercanos y aumentando la densidad del tráfico debido a la continua búsqueda de estacionamiento a la que se ven obligados los conductores".

La secretaria general de Por La Rioja subraya que "además, esta situación genera una imagen de abandono, dejadez, deterioro y suciedad impropia de una ciudad como Logroño".

La formación regionalista resalta que "resulta especialmente grave que particulares, simplemente paseando, hayan sido capaces de identificar decenas de vehículos en este estado, mientras el Ayuntamiento, con todos los medios de los que dispone, no haya sido capaz de dar una respuesta eficaz".

Sonsoles Soriano recuerda que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, disponía de datos desde 2024, cuando la Policía Local reconocía tener más de 150 vehículos vigilados en esta situación.

Sonsoles Soriano cuestiona: "¿Dónde están los datos de 2025?. ¿Cuántos vehículos se ha retirado realmente?. ¿Dónde están los datos públicos y la información actualizada?".

La secretaria general de Por La Rioja califica "de incomprensible" que exista un concejal de Movilidad, al que pagan todos los ciudadanos, y que no se haya tomado ninguna medida real ante un problema que está a la vista de todos. ¿Dónde está el concejal de Movilidad? ¿A qué se dedica?".

Sonsoles Soriano señala que el propio Ayuntamiento dispone de herramientas como el sistema de control de matrículas (Multacar), que permitiría un control sencillo de estos vehículos, "sin embargo, no se está haciendo absolutamente nada. El Ayuntamiento muestra una total indiferencia".

"Conrado Escobar y el equipo de Gobierno del PP -denuncia Soriano- manifiestan una total indiferencia hacia los vecinos que no encuentran aparcamiento, indiferencia hacia quienes visitan la ciudad, indiferencia hacia la imagen de Logroño. A Escobar no le importan ni Logroño, ni los logroñeses, tan sólo trabajan pensando en las próximas elecciones".

Por La Rioja recuerda que existe un procedimiento claro de retirada de los coches abandonados: Inicio de expediente Notificación al propietario Traslado a depósito municipal o centro autorizado en caso de inacción. "El problema -asegura Soriano- no es la falta de normativa, es la falta de aplicación".

Desde Por La Rioja exigen:

Que se hagan públicos de forma inmediata los datos de 2025 y los datos existentes de 2026.

Que se inicie una campaña de control de vehículos estacionados durante más de un mes.

Que se actúe de forma efectiva en la retirada de estos vehículos.