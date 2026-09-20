La Rioja cuenta con 7 bienes entre los 269 que forman ya parte de la Lista Verde de Hispania Nostra

Archivo - Iglesia de la Asunción de Luezas de Cameros - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LUEZAS - Archivo

LOGROÑO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Rioja cuenta ya con 7 bienes en la Lista Verde de Hispania Nostra, dentro de los 269 casos recuperados en toda España. La Iglesia de la Asunción de Luezas, en Soto en Cameros, representa una de esas historias de recuperación del patrimonio riojano y un ejemplo del papel que puede desempeñar la movilización ciudadana.

La Lista Verde reconoce aquellos bienes culturales y naturales que, tras haber formado parte de la Lista Roja por encontrarse en riesgo, han logrado superar esa situación gracias a las actuaciones desarrolladas para garantizar su conservación.

Creada como parte del sistema de protección y seguimiento del patrimonio de Hispania Nostra, pone el foco en los casos en los que la intervención de administraciones, propietarios, asociaciones, profesionales o ciudadanos ha permitido eliminar la amenaza existente y cambiar el futuro de un bien.

Estos 269 casos muestran que el deterioro del patrimonio no tiene por qué constituir un proceso irreversible.

Detrás de cada incorporación a la Lista Verde existen circunstancias y soluciones diferentes, desde intervenciones de restauración y consolidación hasta cambios en la protección jurídica, recuperación de usos, actuaciones promovidas por las administraciones o iniciativas impulsadas por asociaciones y colectivos ciudadanos.

26 EJEMPLOS DE RECUPERACIÓN EN TODA ESPAÑA.

La diversidad de la Lista Verde permite recorrer prácticamente todas las formas que adopta el patrimonio cultural y natural español. Un total de 26 ejemplos de bienes incluidos en la Lista Verde, distribuidos por las 17 comunidades autónomas, refleja la variedad de los procesos de recuperación reconocidos por Hispania Nostra.

La Rioja cuenta actualmente con 7 bienes en la Lista Verde. Entre ellos se encuentra la Iglesia de la Asunción de Luezas, en Soto en Cameros, cuya recuperación ha contado con el apoyo del micromecenazgo.

El proyecto muestra cómo la implicación social puede ayudar a captar recursos y favorecer la conservación del patrimonio.

Arquitectura tradicional, patrimonio religioso e industrial, construcciones civiles, paisajes y elementos naturales forman parte de un legado cuya conservación permite mantener viva también una parte de la memoria y de la identidad de los territorios.

LA MOVILIZACIÓN QUE HACE POSIBLE LA RECUPERACIÓN.

Detrás de muchos de los bienes que hoy forman parte de la Lista Verde existe un proceso de movilización que ha permitido reunir voluntades, recursos y actuaciones en torno a su conservación.

Administraciones, propietarios, asociaciones, especialistas y ciudadanía han contribuido, de distintas maneras, a que enclaves que atravesaban situaciones de deterioro o abandono puedan afrontar hoy su futuro desde una perspectiva diferente.

La participación ciudadana ha desempeñado un papel especialmente relevante en algunos de estos procesos. Bienes como la Iglesia de la Asunción de Luezas, entre otros muchos, son ejemplos de proyectos en los que el micromecenazgo ha contribuido a captar recursos, implicar directamente a la sociedad y favorecer la conservación de su patrimonio.

"Cada incorporación a la Lista Verde es la constatación de que la recuperación del patrimonio es posible. Los 269 bienes que hoy forman parte de ella muestran que, cuando administraciones, propietarios, asociaciones y ciudadanía trabajan conjuntamente, se pueden revertir situaciones de deterioro y garantizar que nuestro patrimonio llegue a las generaciones futuras", señala Araceli Pereda, presidenta de Hispania Nostra.

La Lista Verde permite así reconocer los resultados de las actuaciones realizadas, dar visibilidad a quienes las hacen posibles y mostrar ejemplos concretos de recuperación que pueden servir de referencia para otros bienes amenazados. Cada incorporación supone conservar un elemento del patrimonio y preservar también la memoria, el paisaje y la identidad asociados a él.

Este balance adquiere especial significado en 2026, año en el que Hispania Nostra celebra su 50 aniversario. Desde su fundación en 1976, la asociación ha defendido la consideración del patrimonio cultural y natural como una riqueza colectiva cuya conservación requiere la implicación tanto de las administraciones y los propietarios como de asociaciones, profesionales y ciudadanía.