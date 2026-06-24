La Rioja destaca en Bruselas el refuerzo de la red autonómica de transporte público como impulso de movilidad sostenible

El director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja impulsa la movilidad sostenible a través de medidas como el refuerzo de la red regional de transporte público, la puesta en marcha de carriles ciclopeatonales y las ayudas a la compra de coche con distintivo ambiental C o Eco, "que además de ejemplos de buenas prácticas para mejorar la conectividad, apoyan a las economías familiares, favorecen la cohesión territorial e inciden en una mayor calidad del aire y en un incremento de la salud y el bienestar de los riojanos".

Así lo ha destacado en Bruselas el director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, en la Comisión COTER del Comité Europeo de las Regiones (CdR) en la que se ha debatido el dictamen 'Impulsar el sistema de transporte sostenible y conectado de Europa: una perspectiva territorial'.

En concreto, Jesús Ángel Garrido ha subrayado la promoción del uso del transporte público regional "con más servicios y descuentos en el precio del billete". Así, "hemos reforzado la red, ofreciendo nuevos servicios y frecuencias, y aumentando un 151 % su presupuesto en comparación con 2023 para bonificar el precio de billete".

En este ámbito también destaca la gratuidad del transporte público para jóvenes del medio rural y menores de 0 a 14 años, "medida que mejora la accesibilidad territorial y contribuye a cohesionar nuestra comunidad, permitiendo a los ciudadanos desplazarse diariamente desde sus municipios a sus lugares de trabajo y estudios".

Asimismo, el director general de Fondos y Relaciones con la UE también ha recordado la puesta en servicio de seis carriles ciclopeatonales, especialmente en el entorno metropolitano de Logroño, "que han supuesto la inversión de 12 de millones de euros de fondos europeos y propios, y que contribuyen tanto a la movilidad sostenible como a la práctica del ejercicio físico".

Y también, "con el propósito de apoyar la renovación, con criterios de seguridad y sostenibilidad, de un parque móvil muy envejecido, incrementar la seguridad vial y dinamizar las ventas de coches, la Comunidad ha lanzado tres convocatorias de ayudas a la compra de vehículos, que han movilizado cinco millones de euros desde 2024, beneficiando a alrededor de 2.000 personas, con descuentos que han llegado hasta los 4.000 euros por vehículo entre las aportaciones realizadas por el Gobierno de La Rioja y las empresas concesionarias".