LOGROÑO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, publica este martes, 24 de noviembre, dos convocatorias de subvenciones que suman 137.947 euros para fomentar la actividad cultural en las áreas rurales de la comunidad y apoyar el desarrollo de proyectos de arte y educación.

La primera línea cuenta con una dotación de 82.133 euros y está destinada al fomento de la actividad cultural en las zonas rurales de La Rioja, con especial atención a los pequeños municipios.

La convocatoria permite financiar una tipología variada de proyectos y actividades culturales.

Por su parte, la segunda convocatoria dispone de 55.814 euros para apoyar el desarrollo de proyectos de arte y educación en la comunidad autónoma.

AYUDAS DE HASTA 25.000 EUROS POR PROYECTO

Ambas líneas están dirigidas a entidades privadas con ánimo de lucro, incluidas aquellas dependientes de entidades locales, autonómicas o estatales, así como a profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Las subvenciones se concederán mediante el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva.

La cuantía de cada ayuda no podrá ser inferior a 10.000 euros ni superar el 80 por ciento del presupuesto del proyecto, con un máximo de 25.000 euros.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía telemática, a través de la Oficina Electrónica del Gobierno de La Rioja.

El plazo de presentación será de siete días hábiles, a contar desde mañana, 25 de noviembre.