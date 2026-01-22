La Rioja ha duplicado su número de visitantes en 25 años y destaca la importancia del turismo internacional

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, atiende a los medios de comunicación durante su visita al estand de La Rioja en FITUR 2026, en IFEMA, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha indicado que, en los últimos 25 años, nuestra ccaa a más que duplicado su número de visitantes -al pasar de 406.000 a casi 900.000- destacando, además, la importancia del turismo internacional. En estos últimos 25 años, ha dicho, "hemos construido La Rioja como destino turístico, somos referencia. Somos un destino deseado por los turistas y con un producto variado y de calidad".

Gonzalo Capellán ha hecho estas declaraciones durante su atención a los medios en el estand de La Rioja de FITUR. En su discurso, el presidente riojano ha asegurado que estas cifras se demuestran y consolidan gracias "a los datos" que, como ha dicho, "hablan por sí mismos".

En este sentido y poniendo como punto de referencia el año 2000, la apertura del siglo XXI, el presidente ha recordado que ese año se abrió con 406.000 visitantes a nuestra ccaa".

Por su parte, en 2024 "cerramos con 835.000 visitantes a nuestra tierra y en 2025, a falta del último mes de diciembre, ya con estos 11 meses, tenemos una cifra de 881.000 visitantes".

Por lo tanto, "vamos a superar los 900.000 visitantes a La Rioja".

VISITANTES INTERNACIONALES

Pero como ha valorado Capellán "dentro de esa cantidad y esa magnitud" es importante destacar el número de visitantes internacionales a nuestra región. Un sector que, como ha indicado, es "muy importante" porque "el visitante y el turista internacional es el que más gasto hace en nuestro país".

Desde ese punto de vista, el presidente ha recordado que "abrimos el siglo XXI con unos 70.000 visitantes a La Rioja y lo cerramos -con 11 meses de 2025- con 217.000. Un nuevo récord absoluto, pero sobre todo triplicando la cifra de visitantes. Casi el 25%, uno de cada cuatro de nuestros turistas, son internacionales".

Esto quiere decir que en estos 25 años "hemos construido La Rioja como destino turístico y que además somos un destino referenciado, un destino deseado por los turistas, variado y de calidad".

LA RIOJA, ENTRE TODOS

Una tarea que, como ha expresado, "la hemos hecho entre todos, es una obra colectiva, de todas las personas, de todos los municipios y del Gobierno de La Rioja. Todos hemos ido construyendo y poniendo en valor y ofreciendo a los visitantes las excelencias que tiene nuestra tierra".

Pero como insiste, todo ello se une a las bondades de nuestros productos turísticos, desde el enoturismo, en el que somos líderes nacionales y referentes, la gastronomía riojana basada en los productos de calidad de la tierra, el turismo de naturaleza, el rural... pero también ha añadido Capellán se asientan con fuerza el turismo congresual, el turismo patrimonial, cultural, de aventura, el turismo que va vinculado al deporte...

EL TURISMO, 9,4 POR CIENTO DEL PIB DE LA RIOJA

En datos, el presidente ha explicado también que, en el último ejercicio, con datos oficiales de 2024, el turismo supone el 9,4% del PIB de La Rioja, que traducido a euros son 1.067 millones de euros. "Tenemos que ver que es una fuente de riqueza para nuestro territorio, de fijar población, de dinamizar el mundo rural y de generar progreso".

Pero aún con todo, el presidente riojano apuesta por recordar el pasado pero mirando al futuro. "Mirando nuevos horizontes y saber dónde queremos ir, cómo queremos ir y cómo queremos construir este destino para saber qué queremos seguir ofreciendo".