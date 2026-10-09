Rioja impulsa nuevas oportunidades comerciales en EE. UU. Y Canadá - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de mantener el enfoque comercial en EE. UU. y Canadá, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha organizado esta semana diversas misiones comerciales de compradores, importadores y sumilleres estadounidenses y canadienses, así como de periodistas especializados, en las que ha participado medio centenar de bodegas de la Denominación.

En concreto, una de las visitas comerciales se organizó para representantes de la comitiva del Pennsylvania Liquor Control Board (PLCB), organismo estatal que gestiona la venta y distribución de bebidas alcohólicas en Pensilvania y que constituye uno de los compradores de vino más relevantes del país, con cerca de 600 establecimientos y un amplio catálogo de referencias de la Denominación.

Del mismo modo, se desarrollaron misiones comerciales para importadores y sumilleres provenientes de distintas zonas de Estados Unidos y Canadá, principalmente, Chicago, Texas, Ontario y Quebec, además de un viaje de prensa especializada para periodistas de cabeceras estadounidenses de primer nivel.

Más allá de visitas a distintas bodegas y viñedos del territorio, el Consejo Regulador organizó en sus instalaciones dos sesiones de 'speed tasting' o cata rápida, favoreciendo el contacto directo entre los profesionales de ambos mercados y los operadores de la DOCa, que han podido presentar sus proyectos y mostrar la diversidad de estilos y propuestas que entraña la Denominación.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia de promoción internacional del Consejo Regulador para reforzar el posicionamiento de Rioja en Estados Unidos y Canadá, dos de sus mercados estratégicos: de acuerdo con el ejercicio de 2025, la DOCa Rioja comercializó cerca de 20 millones de botellas en ambos países, siendo el tercer y quinto destino exportador, respectivamente, por volumen de litros comercializados.