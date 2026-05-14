Rioja impulsa nuevas oportunidades comerciales en Reino Unido con un sólido programa - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Como parte de su estrategia y campaña de promoción internacional, el Consejo Regulador de la DOCa Rioja ha organizado un completo programa de actividades para Reino Unido, uno de sus mercados exteriores prioritarios, que se desarrollarán tanto en la Denominación como en el propio mercado.

Dentro del extenso programa, una decena de destacados sumilleres, importadores y minoristas recorrió la semana pasada Rioja y sus tres zonas, conociendo de primera mano la calidad y excelencia de sus vinos, bodegas y viñedos. Con el objetivo de desarrollar y fortalecer relaciones comerciales, los importadores pudieron catar a lo largo de su experiencia cerca de un centenar de referencias vitivinícolas que no dejaron indiferente a nadie: "Las bodegas que visitamos eran completamente diferentes entre sí, desde las más tradicionales a las más modernas y resulta fascinante la forma en que los nuevos estilos en vino se fusionan con la tradición y ver cómo cada elaborar tiene su propio estilo para hacer vinos de gran calidad", aseguró uno de los participantes, distribuidor minorista en Reino Unido.

"Este increíble viaje ha resultado una oportunidad excelente para ampliar nuestra selección de Rioja y poder mostrar a los consumidores sus diferentes estilos", concluyó.

En total, 22 bodegas de la DOCa Rioja participaron en esta iniciativa en la que, además de los más de 70 vinos degustados en las visitas, los importadores pudieron catar otras 30 referencias en un encuentro celebrado en las instalaciones del Consejo Regulador con formato dinámico de speed tasting o rondas de cata rápida.

"Gracias a esta oportunidad que nos brinda Rioja descubierto magníficas bodegas y vinos, pero también de estilos y matices muy variados", afirmaba un minorista. "Ha sido una experiencia increíble, he aprendido muchísimo visitando los viñedos y conversando con una gran variedad de enólogos y bodegueros", aseguraba otro participante.

PROFESIONALES Y CONSUMIDORES

La agenda de la DOCa Rioja en Reino Unido se intensificará en el último cuatrimestre, coincidiendo con los meses de otoño y la campaña de Navidad, con iniciativas orientadas tanto al consumidor como al público profesional. En esta línea, se plantean también algunas iniciativas novedosas como Rioja Wine Quiz, una actividad lúdica y formativa a través de la dinámica de preguntas y respuestas, a modo de trivia de Rioja, acompañada de una cata paralela.

La cita que se celebrará en septiembre está dirigida a sumilleres, retailers, minoristas independientes y líderes de opinión para ampliar los conocimientos sobre la Denominación, sus referencias y toda la diversidad que entraña.

Rioja, la Denominación de Origen Calificada más antigua de España, que data de 1925, y la primera en recibir la certificación de Calificada en 1991, se posiciona como una de las Denominaciones de Origen del mundo que mayores garantías ofrece respecto a la calidad y autenticidad de sus vinos, gracias a la exigente normativa y autocontrol que desarrolla su Consejo Regulador.

Esto unido a su carácter pionero, su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, han sido determinantes para alcanzar la posición de liderazgo que los vinos de Rioja ocupan en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional. Rioja representa más del 40 por ciento del valor de los vinos con Denominación de Origen en España y está presente en 139 países.

Con más de 65.000 hectáreas, la DOCa Rioja se conforma de tres zonas con características vitivinícolas diferentes - Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental -, que abarcan 144 municipios por los que se extiende la Denominación, con cerca de 600 bodegas y más de 13.000 viticultores. Una pluralidad que garantiza diferentes tipologías de vinos, que ponen en valor el origen singular y la diversidad, siempre con una alta calidad garantizada.