La Rioja reclama al Estado medidas que solventen las carencias de conectividad en el medio rural

Archivo - Cables de conexión a Internet. - PIXABAY - Archivo

LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha reclamado al Ejecutivo central medidas "que solventen las carencias de conectividad en el medio rural y garanticen la igualdad digital en todo el territorio". En concreto, el Ejecutivo regional demanda al Gobierno de España "que asegure una revisión real de las redes, con mediciones sobre el terreno y criterios fiables para planificar el despliegue 5G y la banda ancha".

El director general para la Sociedad Digital, Francisco Javier Ridruejo, así se lo ha trasladado a la secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en una reunión impulsada por La Rioja junto con Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León para trasladar la preocupación compartida por estas cinco comunidades, que presentan unas características de dispersión poblacional y unas orografías complejas, ante la falta de cobertura real de banda ancha ultrarrápida en zonas rurales y para reclamar una revisión profunda de los mapas estatales de conectividad.

La reunión ha permitido exponer que los datos utilizados para planificar nuevas actuaciones, de forma específica el futuro programa '5G Redes Muy Rurales', no reflejan con precisión la situación real sobre el terreno, lo que afecta a la igualdad de oportunidades y al desarrollo económico y social.

En concreto, la identificación de zonas sin cobertura no puede basarse únicamente en simulaciones facilitadas por los operadores móviles nacionales y, por ello, el Gobierno de La Rioja defiende la necesidad de incorporar mediciones reales, datos de crowdsourcing, aportaciones de los ayuntamientos y verificaciones de campo, con el fin de obtener un mapa fiable que permita orientar correctamente las inversiones públicas.

Asimismo, el Ejecutivo regional ha planteado la necesidad de abrir una vía de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas para mejorar la identificación de las zonas rurales sin servicio y acelerar nuevas actuaciones de despliegue tanto en redes fijas como móviles.