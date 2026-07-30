La Rioja refuerza la prevención de incendios ante el eclipse del 12 de agosto para garantizar una observación segura

Archivo - Fotografías del eclipse total de sol de 2012, en Isla de Pascua. - JAIME IZQUIERDO - Archivo

LOGROÑO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja refuerza las medidas de prevención de incendios ante la proximidad del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, una cita astronómica excepcional que podrá disfrutarse desde prácticamente todo el territorio riojano, y apela a la colaboración de ciudadanía y visitantes para vivir esta experiencia de forma segura, cómoda y respetuosa con el entorno.

La situación meteorológica actual, marcada por las altas temperaturas y un elevado riesgo de incendios forestales, aconseja extremar la planificación y adoptar medidas extraordinarias ante la previsible movilidad de personas durante esa jornada.

En este contexto, la Dirección General de Medio Natural y Paisaje publica hoy en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) la Resolución 1652/2026, por la que se establecen medidas extraordinarias para la prevención de incendios forestales durante los días 12 y 13 de agosto.

La principal medida establece la prohibición de circulación de vehículos a motor de combustión interna por terrenos forestales entre las 15,00 horas del miércoles 12 de agosto y las 07,00 horas del jueves 13 de agosto.

La medida pretende compatibilizar el disfrute de un fenómeno astronómico extraordinario con la protección del medio natural en una época especialmente sensible para los incendios forestales y facilitar, al mismo tiempo, la gestión de los desplazamientos que puedan producirse durante las horas de observación.

UN ECLIPSE PARA DISFRUTAR DESDE EL ENTORNO MÁS PRÓXIMO

El Gobierno de La Rioja recomienda planificar con antelación la experiencia y, siempre que sea posible, disfrutar del eclipse desde entornos próximos, evitando desplazamientos innecesarios. La Rioja ofrece buenas condiciones de observación desde buena parte de su territorio, fundamentalmente desde el valle, mientras que la visibilidad en las zonas de montaña será muy limitada.

El fenómeno comenzará su fase parcial a las 19,34 horas y alcanzará la totalidad a las 20,29 horas, momento en el que el Sol se encontrará hacia el oeste y a baja altura sobre el horizonte. La fase parcial concluirá a las 21,23 horas. La duración de la totalidad variará en función del punto concreto de observación.

Estas condiciones hacen especialmente recomendable escoger previamente el lugar desde el que se quiere observar el eclipse y comprobar sus condiciones de acceso, aparcamiento y cobertura móvil.

WEB ESPECÍFICA

Para facilitar esta planificación, el Gobierno de La Rioja dispone de una web específica sobre el eclipse, www.larioja.org/eclipse, que reúne información sobre el fenómeno, recomendaciones para una observación segura, documentación sobre las gafas homologadas y un visor cartográfico para consultar las zonas de visibilidad. La página también ofrece información sobre diferentes puntos de interés y propuestas de observación en municipios riojanos.

La protección de la vista es una de las principales recomendaciones para quienes quieran observar el eclipse. La observación directa del Sol debe realizarse únicamente con gafas específicas homologadas y en perfecto estado, que cumplan la norma ISO 12312-2:2015. Las gafas de sol convencionales, los cristales ahumados o tintados y los métodos caseros no ofrecen una protección adecuada y pueden provocar daños graves en la visión.

En el caso de utilizar cámaras, prismáticos, telescopios u otros dispositivos ópticos, estos deberán contar igualmente con filtros solares homologados adecuados. Además, se recomienda comprobar previamente el estado de las gafas y prestar especial atención a su correcto uso por parte de los menores.

La Dirección General de Turismo va a facilitar en los próximos días folletos informativos y 15.000 gafas homologadas a las que se suman otras 6.000 adquiridas por el Instituto Riojano de la Juventud, que se están repartiendo entre los jóvenes que participan en diferentes municipios de la región.

La preparación de la jornada debe contemplar también las condiciones meteorológicas. Se recomienda llevar agua, protección solar, ropa adecuada y el teléfono móvil cargado y, siempre que sea posible, una batería adicional o una linterna, teniendo en cuenta que algunas zonas pueden presentar cobertura limitada o saturación de las líneas.

Ante cualquier incidencia que pueda producirse durante los desplazamientos o la observación, se deberán seguir las indicaciones de los dispositivos desplegados y, cuando sea necesario, contactar con el 112, teléfono de emergencias de La Rioja.

CUIDAR LA RIOJA MIENTRAS SE DISFRUTA DEL ECLIPSE

El Gobierno de La Rioja recuerda que disfrutar del eclipse es compatible con preservar los espacios naturales y facilitar la convivencia entre residentes y visitantes. Por ello, se recomienda utilizar únicamente los accesos y espacios habilitados, evitar estacionar sobre vegetación seca y no acceder con vehículos a pistas forestales, caminos rurales o zonas no autorizadas.

Asimismo, está prohibido encender fuego y abandonar residuos en espacios naturales. El uso de drones deberá ajustarse a la normativa y autorizaciones vigentes, y se pide respetar la fauna, la vegetación y a las personas que viven o disfrutan de los lugares de observación.

El Gobierno de La Rioja trabaja desde el pasado mes de febrero en la coordinación de las medidas necesarias para afrontar esta jornada junto a la Delegación del Gobierno, la Federación Riojana de Municipios y los diferentes departamentos autonómicos implicados. Este trabajo ha permitido identificar posibles puntos de concentración, analizar las condiciones de acceso y evacuación y coordinar la información sobre las actividades previstas en diferentes municipios.

El objetivo es que el eclipse total de sol del 12 de agosto, un fenómeno que volverá a ser visible desde La Rioja después de más de un siglo, pueda convertirse en una experiencia memorable para quienes lo contemplen. Para ello, el Ejecutivo autonómico anima a vivir el eclipse sin desplazamientos innecesarios, sin prisas y con la preparación necesaria para disfrutar de este momento único cuidando de las personas y del entorno.