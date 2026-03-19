La Rioja tuvo 48 siniestros con patinetes el pasado año 2025

Archivo - Patipete Interceptado - GUARDIA CIVIL LA RIOJA - Archivo

MADRID/LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los siniestros con patinetes llegaron a 549 en 2025, lo que supone un 38,6 por ciento más que el año anterior. Hasta 48 se produjeron en La Rioja, según el informe 'Avance de Datos de Siniestros e Incendios de Vehículos de Movilidad Personal 2025', realizado por Fundación Mapfre y Cesvimap.

En toda España, los siniestros con patinetes dejaron 572 personas lesionadas y diecinueve fallecidos, de los que dieciséis murieron mientras usaban este vehículo. En un siniestro falleció un motociclista y dos peatones murieron atropellados por patinetes eléctricos.

Asimismo, la investigación apunta que entre los 572 lesionados que no fallecieron, 136 sufrieron heridas leves, 84 graves y 36 de carácter moderado, y del resto se desconoce su gravedad.

Por otro lado, los siniestros se concentraron principalmente en Castilla y León (132), Andalucía (51) y La Rioja (48).

En cuanto a su naturaleza, las colisiones con otros vehículos continuaron siendo la causa principal (64,7 por ciento), seguidas de las caídas (19,1 por ciento) y los atropellos a peatones (10,9 por ciento).

En el caso de los siniestros mortales, las colisiones también fueron el tipo de incidente más frecuente, al concentrar el 42,1 por ciento de los fallecimientos, seguidas de las caídas (36,8 por ciento).

En menor medida, se registraron atropellos (10,5 por ciento) y choques (5,3 por ciento), mientras que en otro 5,3 por ciento de los casos no se pudo determinar la tipología del siniestro. Además, la mayoría de los sucesos se produjeron a finales de primavera y durante el otoño.

En el 53 por ciento de los casos se conoce dónde sucedió el siniestro: calzadas urbanas (21,9 por ciento) y rotondas (13,5 por ciento), seguidas de las carreteras y las travesías (5,3 por ciento), los carriles bici (4,9 por ciento), los pasos de peatones (4,6 por ciento) y las aceras o zonas peatonales (3,1 por ciento). Más de un 8 por ciento de los siniestros se producen en travesías, carreteras, aceras o zonas peatonales.

La investigación revela que, en 2025, la mayoría de los fallecidos en vehículos de movilidad personal fueron hombres (89,5 por ciento). Por edades, seis tenían entre 15 y 24 años, tres eran mayores de 65, y dos entre cero y 14.

Los siniestros mortales se concentraron en la Comunidad Valenciana (6) y Andalucía (4) y entre las infracciones destacan llevar más de una persona en el VMP (4 casos), circular por lugares prohibidos (3), no respetar la prioridad de paso (1) y conducir bajo la influencia de alcohol o drogas (1).

Por último, se registraron 57 incendios o explosiones en vehículos de movilidad personal, un 23,9 por ciento más que en 2024 y la cifra más alta desde 2021. La mayoría ocurrieron en viviendas (34), en vía pública (7) y en locales comerciales (5), afectando a 16 personas por humo y a otras 7 por llamas. Los meses con más casos fueron mayo y junio, y las comunidades más afectadas Cataluña (13 casos), Comunidad Valenciana (11) y Madrid (8).