La riojana Ariadna Otaño Bretón se corona doble Campeona de España de Snowboard Cross 2026 - ARIADNA OTAÑO

LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La joven rider riojana Ariadna Otaño Bretón se ha proclamado campeona de España en la categoría U15/13 de Snowboard Cross (SBX), tras una actuación magistral en la estación de Sierra Nevada. Otaño, natural de Arnedo (La Rioja), compite a través del Formigal Esquí Club (FORMI) y la Federación Aragonesa, donde desarrolla su formación deportiva.

Este 3 de abril ha sellado una temporada perfecta logrando el "doblete": el título del Campeonato de España y el primer puesto en la clasificación general de la Copa de España Movistar 2026.

La trayectoria de la arnedana este invierno ha sido impecable.

Tras unos resultados competitivos en la prueba inaugural de Baqueira Beret, Ariadna dio un paso de gigante hacia el título en la segunda fase del circuito, celebrada en Aramón Formigal-Panticosa. En esa cita, compitiendo para su club (FORMI), obtuvo una valiosa segunda posición que la situó como la principal aspirante al trono nacional. En la gran final de hoy en Sierra Nevada, Otaño no ha dado opciones a sus rivales.

Con una técnica depurada en los peraltes y saltos del circuito granadino, ha cruzado la meta en primera posición, sumando los 100 puntos definitivos que la encumbran a lo más alto del ranking nacional.

ORGULLO RIOJANO EN LA ÉLITE DEL SNOWBOARD

Pese a su vinculación deportiva con el Pirineo Aragonés por motivos de entrenamiento, Otaño mantiene intactas sus raíces en Arnedo, llevando el nombre de su ciudad a lo más alto de un podio nacional. Con este triunfo, se consolida como una de las grandes promesas del snowboard cross riojano y nacional, siguiendo la estela de los grandes referentes de esta disciplina.