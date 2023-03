Romero anuncia que no se presentará a las elecciones y defiende su gestión frente a la "campaña de acoso y derribo"

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, Raquel Romero, ha destacado, en la inauguración de la Estrategia Regional 'La Rioja 2030' que "no me presento a las elecciones" -en alusión a los próximos comicios autonómicos y locales del 28 de mayo-, si bien ha defendido su gestión frente "los que desde el minuto cero empezaron una campaña de acoso y derribo" contra su departamento y contra ella mismo.

Romero ha apuntado que "aquí el mayor problema ha sido no poder dar una respuesta unánime para defender principios como la igualdad, la participación o como la Agenda 2030".

La consejera de Igualdad ha afirmado que "con nosotras decidieron desde el principio de la legislatura que no éramos normales; y puede ser verdad no lo voy negar; pero yo me siento a gusto en mi anormalidad", así que "como no éramos normales no podíamos estar en un Gobierno, y menos aún estar al frente de una Consejería".

Por ello, ha proseguido Romero "desde el minuto cero comenzaron una campaña de acoso y derribo para que la Consejería y esta consejera se rindiera y dimitiera". De hecho, "hemos oído de todo sobre la Agenda 2030, incluso con campaña mediáticas sorprendentes donde se anunciaba en una página la Agenda 2030, pagada por esta Consejería a través de la publicidad institucional, y en la página de al lado se decía que esta Agenda era un gasto inútil o peor porque se trataba de adoctrinar a la gente".

"Hemos visto como la derecha, y a quiénes decían ser de centro, y quién presume mucho de ser de izquierdas pedían que se eliminara la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030", ha añadido Romero para preguntarse si "¿esa es la igualdad que defienden?". "Claro, la libertad y la igualdad sobre el papel pero nunca en el mundo real; libertad si, pero bajo nuestro control; igualdad, por supuesto, pero sin excesos", ha apostillado.

Para concluir, ha destacado que "lo peor, hemos visto como intentaban por todos los medios, desde muchos medios, y con muchos medios, tumbar al primer Gobierno progresista en 24 años en La Rioja", todo ello porque la Agenda 2030 "es un problema para quienes no quieren perder sus privilegios, al igual que con la participación, la igualdad o los derechos humanos".