Salud reconoce una carencia de 30 médicos de familia y asegura que no hay profesionales que contratar

La gerente de Atención Primaria, Paula Guerrero, ha reconocido hoy una carencia de treinta médicos de familia, además de pediatras, en La Rioja y ha asegurado que "no hay profesionales médicos que contratar".

Guerrero ha ofrecido una rueda de prensa junto al gerente del Servicio Riojano de Salud, Alberto Lafuente, en la que ha asegurado que hay un "problema nacional" de falta de médicos y que se está intentando llamar a los residentes que terminaron su formación.

También, se está pidiendo la ayuda de los jubilados y, así, diez médicos ya jubilados han vuelto a la atención primaria, aunque no trabajan todos los días. De los últimos MIR se han quedado tres.

Los dos responsables de Salud de La Rioja han comparecido hoy para dar a conocer el nuevo Plan de Atención Continuada, con el que Atención Primaria y Hospitalaria irán de la mano. En ella, Lafuente ha creído que se ha "demostrado que la atención primaria es el eje vertebrador".

Ha señalado que, desde Salud, están en proceso de "reformular" la Atención Primaria y, por eso, hace un mes se dio un "paso necesario" con la creación de la gerencia "de forma que pueda funcionar de manera complementaria con el hospital".

Junto a esto, ha señalado que, desde Salud, se está "trabajando para atraer al profesional" y, para ello, "es necesario contar con un plan estratégico" que se está elaborando.

La gerente de Atención Primaria ha anunciado que, a partir del 1 de julio, "se iniciarán los cambios". Entre éstos, ha indicado que se garantiza que el 95 por ciento de la población estará cubierto con una ambulancia de soporte básico en quince minutos y en treinta minutos en el caso del soporte avanzado.

Ha anunciado que se contratará cinco ambulancias nuevas en todo el territorio. Estas unidades se localizarán con diferentes horarios en: Arnedo, Calahorra, Rincón de Soto/Aldeanueva; Ausejo; Ezcaray; Siete Villas y Nájera.

Además, en "corto" espacio de tiempo se contará con un helicóptero. Con respecto a esto último, el gerente ha ampliado se facilitará desde Navarra y que La Rioja, aunque no vaya a poner en marcha un helipuerto de Urgencias, ya tiene dónde aterrizarlo.

En total, habrá una inversión de 1,5 millones de euros que incluye, por ejemplo, el nuevo Centro de Salud de la Villanueva, o la ampliación del actual Centro de Salud de Alberite.

La gerente de Atención Primaria también ha dicho que se invertirán los 300.000 euros recaudados por incumplimientos de medidas anti-covid en Atención Primaria.

Preguntada acerca de qué previsión existe para los centros de salud en agosto, ha indicado que "aquellos que están abiertos por la tarde seguirán abiertos, salvo excepción".

Con respecto a Alfaro, donde no hay pediatra, ha dicho que "la población infantil sigue atendida" tanto por el resto de profesionales de esta localidad como por los pediatras de Calahorra. "No podemos negar la evidencia de que no hay pediatras", ha argumentado.