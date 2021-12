La "San Silvestre" incrementa las medidas de seguridad para despedir el año haciendo deporte

LOGROÑO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, ha presentado esta mañana la camiseta conmemorativa de la XXXVII San Silvestre, XXXI Memorial Tomás Mingot, 'El Reencuentro' e informado de las últimas novedades respecto a la carrera.

Uno de los aspectos más importantes es el relativo a los protocolos de seguridad que se aplicarán, entre los que destaca el uso obligatorio de mascarilla en las pruebas Mini y Popular. Siguiendo con las medidas dictadas por el Gobierno central, en la prueba Federada no estará obligada la mascarilla excepto en la salida (hasta 100 metros) y llegada a meta, y a no ser que no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, como en los periodos de espera.

También como medida de precaución se ha decidido suprimir el avituallamiento de agua, recomendando que traigan sus propias botellas individuales de casa.

Un total de 175 personas controlarán el desarrollo de la prueba entre Policía Local, Protección Civil, profesionales y voluntarios de Logroño Deporte y Cruz Roja. "Vamos a tener personal suficiente para que las medidas de seguridad se cumplan, no obstante estamos seguros de que cada deportista va a ser responsable. Siempre hemos defendido que el deporte se puede practicar con seguridad y seguimos creyendo en ello. Pero hay que ser muy precavidos, extremando al máximo la prudencia precisamente para que podamos continuar haciendo deporte. Es un hábito saludable, beneficioso para nuestra salud física y mental".

Junto a Antoñanzas han participado en la rueda de prensa Fernando Reinares y José Manuel Pascual, presidentes de Cruz Roja y Banco de Alimentos. Éstas son las dos entidades a las que este año irá destinada la aportación solidaria de la San Silvestre, 3.000 euros.

"No podía faltar esta vertiente solidaria -ha señalado Antoñanzas- porque es uno de los elementos tradicionales de la San Silvestre. El deporte está innegablemente unido a este sentimiento de apoyo hacia los demás y la última prueba del año, la propia de la Navidad, así lo recoge. Estas dos entidades son un ejemplo de entrega a la sociedad, de trabajo bien hecho y altruista. Son motivo de orgullo para esta ciudad".

INSCRIPCIONES PRESENCIALES, CAMISETAS Y DORSALES, EN LOBETE

En estos momentos la XXXVII San Silvestre, XXXI Memorial Tomás Mingot, "El Reencuentro" ha recogido ya 1.166 inscripciones (165 en la Mini; 584 para la Popular y 417 en la Competitiva).

Las inscripciones on line se han ampliado 24 horas más a fin de ofrecer mayores facilidades y evitar desplazamientos. Así, tal como ha informado el concejal de Deportes, éstas finalizarán mañana a las 15 horas, mientras que las presenciales comienzan también mañana a partir de las 10 en Lobete. De hecho se está ya montando la infraestructura en este centro para acoger tanto las inscripciones presenciales como la recogida de camisetas y dorsales. Serán como todos los años los voluntarios del Banco de Alimentos los encargados de la atención. Los días 28, 29 y 30, de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas.

Apuntarse a las carreras Mini y Popular es gratuito aunque se puede adquirir la camiseta conmemorativa por 2 o 4 euros, en función de la talla. La Competitiva tiene un coste de 5 euros, con la camiseta incluida en el precio al llevar los dorsales un chip cronometrador.

Respecto a los recorridos, se mantienen los de la última edición presencial, celebrada en 2019.

San Silvestre Mini. 1.000 metros: Vara de Rey (frente a la Concha del Espolón), Gran Vía, Víctor Pradera, Bretón de los Herreros y Muro de la Mata. Salida, a las 17,30 horas.

San Silvestre Popular. 3,5 kilómetros: Vara de Rey (frente a la Concha del Espolón), Gran Vía, Marqués de Murrieta, Fuente de Murrieta, Portales, Sagasta, Puente de Hierro, Ebro, Puente de Piedra, avenida de Viana, avenida de Navarra, Muro de Cervantes, Muro del Carmen y Muro de la Mata. Salida: 18 horas.

San Silvestre Competitiva. 8,5 kilómetros. Con un paso por meta.

Primera vuelta: Vara de Rey (frente a la Concha del Espolón), Gran Vía, Marqués de Murrieta, Fuente de Murrieta, Portales, Sagasta, Puente de Hierro, Ebro, Puente de Piedra, avenida de Viana, avenida de Navarra, Muro de Cervantes, Muro del Carmen y Vara de Rey (meta a la altura de la Concha).

Segunda Vuelta: Gran Vía, Marqués de Murrieta, Fuente de Murrieta, Portales, Sagasta, Puente de Hierro, Cabo Noval, rampa de acceso a la Casa de las Ciencias, paso por el arco trasero del edificio, Parque de la Música, paso túnel bajo Puente de Hierro, paseo por la margen del Ebro, Pasarela Peatonal, margen del río hasta Puente de Piedra, rotonda superior Puente del Piedra con calle Norte, avenida de Viana, avenida de Navarra, Muro de Cervantes, Muro del Carmen y Vara de Rey.

Salida: 18,45 horas

Por último, Antoñanzas ha recordado también la campaña de apoyo al comercio que se ha incluido por primera vez en esta San Silvestre que cuenta con la colaboración de Caja Rural de Navarra.

Con este objetivo se ha convocado un sorteo de 10 tarjetas regalo de 100 euros cada una para las personas que en los días previos a la carrera comenten -con su número de dorsal- la publicación de la San Silvestre en los perfiles de Instagram y Facebook de Caja Rural de Navarra. Entre los que lo hagan el mismo día 31 de diciembre habrá otro sorteo de cinco tarjetas, esta vez de 250 euros cada una.