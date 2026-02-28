Santander, Logroño y Vitoria, las ciudades con menor factura eléctrica, según Hello Watt

Coste estimado mensual de la factura de la luz en los hogares - HELLO WATT

SANTANDER/ LOGROÑO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Santander, Logroño y Vitoria son las ciudades españolas con menor factura eléctrica. La capital riojana se sitúa en segunda posición, con un precio de media de 51,38 euros al mes, tras Santander con 49,44 euros al mes y un consumo de 181,70 kWh, según un estudio del especialista energético Hello Watt.

La compañía lo atribuye a que en la capital riojana y en otras zonas del norte la calefacción es mayoritariamente de gas, a diferencia del sur, donde predominan más los radiadores eléctricos. Esto se traduce en un menor consumo eléctrico, pero no necesariamente en un ahorro global.

En el lado contrario, los mayores consumos y facturas de electricidad se encuentran en Murcia (368,62 kWh y 84,91 euros); Palma de Mallorca (344,07 kWh y 80,22 euros) y Sevilla (338,41 kWh y 78,90 euros).

El informe de Hello Watt sitúa la calefacción como la mayor necesidad energética de los hogares españoles y advierte que una tarifa mal ajustada en la fuente principal de energía puede duplicar el coste de la factura en invierno.

El estudio refleja que este impacto varía según la región: en el sur, donde predomina la electricidad para la calefacción, el mayor peso recae sobre la factura de la luz y en el norte sobre la de gas.

Por ello, ha insistido en que ajustar la tarifa de luz y gas a los hábitos reales de cada vivienda se convierte en la medida más efectiva para controlar la factura energética.