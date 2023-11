El secretario general de JJSS afirma que "a La Rioja le viene muy bien el Gobierno de Pedro Sánchez"

Camino, sobre las algaradas, "ellos dicen que les gusta la fruta, y no les gusta la fruta, les gusta el franquismo, les gusta el 'Cara al Sol'"

Andreu, preguntada si espera algún nombramiento del Gobierno central, dice que "lo que me veo siempre es trabajando para el PSOE"

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de JJSS de España, Víctor Camino, ha afirmado que "a La Rioja le viene muy bien el Gobierno de Pedro Sánchez y a los jóvenes riojanos y riojanas les viene muy bien porque pueden desarrollar su proyecto de vida a través de trabajos estables, de estudios becados y también de esa ambición de presente y de futuro que nos quiere arrebatar una derecha que, por desgracia, ahora mismo está deshaciendo todo lo conseguido por Concha Andreu durante estos años".

No obstante, ha asegurado que "prevalecerán los logros y los avances porque siempre el futuro da la razón al progreso y nosotros somos los que ambicionamos el futuro, no somos los melancólicos del pasado". "Por eso, está muy bien que las juventudes socialistas de La Rioja puedan también dar ese impulso, puedan continuar con ese proyecto que vertebra desde el municipio más pequeño hasta la ciudad más grande a nivel de todo el país, incluso a nivel de Europa o a nivel del mundo", ha añadido.

Camino ha participado en la clausura del Congreso de Juventudes Socialistas de La Rioja, que se ha desarrollado en el 'Espacio Lagares'. En el acto también han tomado la palabra la secretaria general del PSOE de La Rioja, Concha Andreu, y la recién nombrada secretaria general de JJSS de La Rioja, Raquel Pedraja.

El secretario general de JJSS dice que "con la investidura de Pedro Sánchez conseguimos lograr el objetivo que perseguían miles de jóvenes que se movilizaron el pasado 23 de julio para que hubiera un país donde cupiésemos; donde cupiese una generación que está cansada de la nostalgia fanática que ha vuelto a las calles durante estos días y que quiere pasar página y quiere vivir su propio proyecto de vida".

"DIQUE DE CONTENCIÓN" A LAS PROTESTAS

Sobre estas protestas, Camino ha afirmado que "ellos dicen que les gusta la fruta, y no les gusta la fruta, les gusta el franquismo, les gusta el 'Cara al Sol'. "Les gustan las políticas regresivas y políticas que nos llevan al pasado, pero "nosotros somos un dique de contención frente a eso" ha añadido.

Ha afirmado que el PSOE "es la roca que frena el retroceso, es la roca que resiste frente a aquellos que nos quieren llevar a un túnel tenebroso en el que no somos capaces de reconocernos las personas jóvenes".

PIDE "CALMA" AL PP

Por su parte, Andreu ha afirmado que no podía "estar más orgullosa del trabajo que han realizado las Juventudes Socialistas de La Rioja para llegar a este Congreso, y les animo a seguir siendo valientes", al tiempo que ha mostrado su apoyo a la nueva secretaria general de la organización juvenil, Raquel Pedraja.

Les ha reclamado a los jóvenes socialistas a "que siga proponiendo cualquier medida para que la sociedad del futuro sea mejor para ellos y para todas las generaciones que vendrán". En este sentido, ha puesto en valor "todos esos avances que se consiguieron a lo largo de los cuatro años de Gobierno socialista, en un momento difícil con la pandemia", para señalar, a continuación que "hay que luchar para que no haya retroceso"

"Aquí estamos viendo que en cuanto se les da el poder democráticamente a la derecha lo que hace es privatizar la sanidad", ha destacado la secretaria general, que ha reclamado que "lo que tenemos que hacer desde las Juventudes y desde el Partido Socialista es ir frenando todas esas medidas que nos llevan a un pasado que no nos gusta".

Andreu ha afirmado que "afortunadamente ahora en España el gobierno progresista; un gobierno que representa a la mayoría de la sociedad española, y que es el que va a llevar a cabo estas medidas de progreso para intentar, por encima de todo, no ir para atrás, no retroceder". En este punto, ha responsabilizado al Partido Popular de "retroceder en medidas buenas para las sociedades", y que "ha permitido que la ultraderecha entre en los gobiernos".

Sobre los actos vandálicos que se están produciendo "son manifestaciones por una derecha insatisfecha y rabiosa porque no gobierna". "Aquí no se está hablando amnistías, y aunque no es lo mismo, el PP indultó a personas incluso con delitos de sangre", por lo que "pido que no que no nos confundan a la sociedad, porque lo que quería el Partido Popular lo que quería es gobernar pero resulta que la sociedad en su mayoría le ha dicho que no", ante lo que les ha pedido que "se calmen".

"SIEMPRE TRABAJANDO PARA EL PSOE"

Preguntada por si espera algún nombramiento del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cuyo equipo se conocerá mañana, Andreu ha afirmado que "lo que me veo es trabajando siempre para el Partido Socialista". "Ahora tengo la suerte de estar en el Senado y antes tuve la suerte de gobernar esta maravillosa comunidad autónoma y de la mano de todos mis compañeros y compañeras socialistas haré lo que haga falta", ha concluido.

EJECUTIVA DE PEDRAJA

En el Congreso se ha conocido la gente que acompañará a Raquel Pedraja en la Ejecutiva de Juventudes Socialistas. Como secretaria de Organización, Acción Electoral y Portavocía ha sido elegida Ane Atxa; en

Política Institucional y Municipal: Paula Blanco

Ideas y programas y Memoria Democrática el responsable será Diego López, mientras que en Igualdad, lucha de las mujeres y Educación afectivo-sexual, Aroa Vivas. En Comunicación Trabajo, Sindicalismo y Asociacionismo, el elegido es David Garrido, y en el caso de Derechos LGTBI y Salud física y mental, Amaia Fernández.

Finalmente, en el área de Educación, Enseñanzas Superiores y Cultura, el cargo lo ostenta Alejandra Elizalde, mientras que en Reto Demográfico, Transición Ecológica y Agenda 2030 el responsable es Rubén Zúñiga.

Pedraja ha afirmado que "este inicio de esta nueva etapa es un momento de felicidad para todas las Juventudes Socialistas de La Rioja, porque en este momento que hemos conseguido este consenso, esta unión y, sobre todo, un acuerdo de progreso para esta organización es un momento muy importante también para La Rioja".

Ha asegurado que "en La Rioja ahora mismo gobierna una derecha, que prácticamente podría llamarse extrema derecha, con unas medidas de recortes, de privatizaciones, de poco interés por la educación, por los comedores escolares".

"Yo creo que es muy importante que las Juventudes Socialistas de La Rioja, desde luego, estén activas, que luchen, que estén comprometidas por los jóvenes y por los más pequeños, buscando que esta comunidad siga progresando y que no volvamos a los tiempos de 'Pedrone', en aquellos tiempos en los que resulta que esta comunidad lo único que hacía era ser las más atrasadas de España", ha concluido Pedraja.