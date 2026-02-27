Sectores turísticos FER muestran "su malestar" por no ser informados del nuevo proyecto enoturístico de Logroño

Actividad en el CCR - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Turismo de la FER ha mostrado "su malestar y sorpresa" por no haber recibido información alguna del proyecto enoturístico que va a desarrollar el Ayuntamiento de Logroño "y haber conocido todas las medidas e iniciativas a través de los medios de comunicación".

Ayer, 26 de febrero, se publicó el anuncio de licitación de más de 2,8 millones de euros, del proyecto denominado 'Enoturismo. El vino y las grandes rutas de España', cuya entidad adjudicadora es el Ayuntamiento de Logroño.

Todos los sectores turísticos integrantes "muestran, como siempre ha sido, su plena disposición a colaborar con las administraciones públicas en todo lo que sea la mejora de la actividad y atracción turística de nuestro territorio, siendo de vital importancia la coordinación público privada en la planificación y ejecución de proyectos tan importantes en el presente y futuro para el turismo de Logroño. Hecho que lamentablemente no se ha producido en este caso".

"Ni la Mesa de Turismo, ni cada uno de los sectores empresariales que la forman, han tenido conocimiento de las propuestas municipales sobre un proyecto que, de manera directa, afecta a la actividad de cada una de ellas, y sin que sea posible que pueda salir adelante y desarrollarse sin su colaboración", lamentan en un comunicado de prensa.

En este anuncio incluso se contemplan actividades y actuaciones, como visitas a Bodegas de Logroño "que el propio sector desconoce, u otras acciones como elaboración de tarjetas turísticas, pulseras inteligentes o cuadernos del viajero, por ejemplo, que son completamente desconocidas por las empresas y sectores turísticos de la ciudad".

La Mesa de Turismo de la FER se lamenta "por este mal proceder del Consistorio y reclama que la coordinación con el sector sea plena para poder construir un futuro mejor de ciudad. Los gobernantes van y vienen, pero la ciudadanía y las empresas continuamos construyendo y mejorando la ciudad".

La Mesa de Turismo de la FER está integrada por las Asociaciones Empresariales de Hoteles, Hostelería, Agencias de Viajes, Bodegas de Logroño, Campings, Casas Rurales, OPC, Artes Escénicas e Industrias Culturales.