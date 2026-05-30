Seguimiento masivo en La Rioja de la huelga nacional del 29 de mayo de los técnicos superiores sanitarios

Concentración en La Rioja de Tecnicos superiores sanitarios - TSS LA ROJA

LOGROÑO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) de La Rioja han secundado de forma mayoritaria la jornada de huelga celebrada el 29 de mayo en toda España para reivindicar el reconocimiento profesional y laboral que nuestro colectivo viene reclamando desde hace años.

La participación en La Rioja ha superado el 98 por ciento de la plantilla convocada, reflejando el amplio respaldo de los profesionales a unas reivindicaciones que afectan directamente al presente y futuro de las profesiones sanitarias de grado superior.

A pesar del seguimiento masivo de la convocatoria, los Técnicos Superiores Sanitarios "hemos mantenido nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de los pacientes, garantizando en todo momento la atención de aquellos procesos de carácter urgente, prioritario o no demorables", han asegurado.

En el ámbito del Radiodiagnóstico del Hospital Universitario San Pedro, dejaron de realizarse 24 exploraciones de radiología convencional y 53 ecografías programadas. Las resonancias magnéticas y los TAC previstos correspondían a pacientes urgentes o procesos oncológicos, por lo que fueron realizados en su totalidad.

En CARPA, la actividad suspendida alcanzó las 90 exploraciones de radiología convencional, 23 ecografías y 13 resonancias magnéticas. Asimismo, se reprogramaron 10 estudios de TAC no urgentes. Por su parte, en la Fundación Hospital de Calahorra dejaron de realizarse 46 estudios de radiología convencional, 12 TAC programados, 24 resonancias magnéticas, 10 ecografías y 17 densitometrías, manteniéndose únicamente la actividad urgente.

En el área de Laboratorio, la incidencia de la huelga fue especialmente significativa en Atención Primaria, donde no se realizaron extracciones ordinarias en los centros de salud.

Como consecuencia, dejaron de procesarse 1.798 determinaciones analíticas, entre ellas 770 estudios bioquímicos, 805 hemogramas y 223 pruebas de coagulación. La actividad desarrollada se centró exclusivamente en muestras urgentes y pacientes cuya atención no podía demorarse.

Resulta especialmente relevante señalar que, en una jornada habitual, los laboratorios riojanos procesan más de 5.000 muestras diarias. Durante la jornada de huelga, la actividad "se limitó prácticamente a la atención urgente, quedando sin realizar un importante volumen de pruebas programadas debido a la suspensión de las extracciones ordinarias en Atención Primaria".

Ante ello, han querido destacar "especialmente la responsabilidad demostrada por el colectivo durante toda la jornada". Servicios especialmente sensibles como Medicina Nuclear y Radioterapia mantuvieron su actividad asistencial habitual para garantizar la continuidad de tratamientos esenciales. Del mismo modo, otras áreas de especial relevancia asistencial, como los programas de mamografía, priorizaron la atención de los casos considerados más necesarios.

Los Técnicos Superiores Sanitarios han lamentado "las molestias que esta situación haya podido ocasionar a los pacientes afectados por aplazamientos o reprogramaciones". No obstante, han apuntado que "queremos subrayar que nuestras reivindicaciones persiguen la mejora y el fortalecimiento del sistema sanitario público, del que somos una parte imprescindible".

Asimismo, "consideramos necesario analizar determinadas decisiones organizativas adoptadas durante la jornada de huelga, especialmente aquellas que pudieron alterar el normal desarrollo de la convocatoria o minimizar su impacto real". Entre ellas, "la suspensión de actividad ordinaria en algunos ámbitos asistenciales y la catalogación como prioritarias de determinadas pruebas diagnósticas que habitualmente no tienen esa consideración", han añadido.

"Nuestro colectivo siempre ha defendido que el ejercicio del derecho de huelga debe compatibilizarse con la protección de los pacientes, sin convertir a la ciudadanía en elemento de confrontación o presión", han apostillado.

La elevada participación registrada "demuestra la unidad y el compromiso de los Técnicos Superiores Sanitarios de La Rioja y del conjunto del país con unas reivindicaciones justas, históricas y plenamente respaldadas por los profesionales".