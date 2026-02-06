Una selección de 30 fotografías de 'Actual 26' realizadas por alumnos de UNIR hasta el 28 de febrero en la Biblioteca - EUROPA PRESS

Una selección de 30 fotografías realizadas, durante la última edición de 'Actual 26', por parte de cuatro alumnos del Grado de Fotografía de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) se pueden visitar en la Biblioteca de La Rioja hasta el 28 de febrero.

Los autores de las mismas son Roberto Torices, Natalia Goussi, Ana Arbones y Markel Carrillo que ahora han agrupado su trabajo en una muestra titulada 'Pirmera Fila. Actual 2026, de cerca'. En la presentación de la misma han estado presentes el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, el director ejecutivo de UNIR, Javier Galiana, y el coordinador académico del Grado de Fotografía, Juan Jesús Torres.

Pérez Pastor ha indicado que "'Actual' es muchas cosas, es teatro, cine, exposiciones, música, experimentación, pero 'Actual' es también una experiencia educativa". Ha señalado que los alumnos de UNIR "pudieron realizar a lo largo del festival unas prácticas de fotografía de conciertos, que es un tipo de fotografía muy particular, muy especial, con unos tiempos y unos encuadres muy distintos y muy particulares"

"Una vez pasado el festival tenemos todos la oportunidad de volver a vivirlo de alguna manera visitando esta exposición y recordando a través de sus fotografías los momentos tan vibrantes que pudimos vivir también allí durante ese momento; y así que se nos salga menos larga la espera para el siguiente festival", ha destacado el consejero.

Por su parte, Galiana ha puesto en valor "un año más, esta alianza estratégica entre la universidad, entre UNIR y Actual", así como que "esta es la forma en la que también nuestra universidad aporta a la cultura y prolonga la actividad del festival, haciendo algo que nosotros denominamos la transferencia de la universidad".

Ha destacado que "estas 30 fotografías de todo el festival viene de cuatro de esos estudiantes que han venido de diferentes partes de España del grado de fotografía y que han podido trabajar como profesionales en el ámbito de la fotografía dentro del festival".

Torres, por su parte, ha indicado que "es un buen momento para el Grado de Fotografía de UNIR, que todavía es joven en nuestra universidad, y este tipo de situaciones son muy interesantes", y suponen una "oportunidad" para los alumnos de poder exponer sus trabajos, además de ampliar "su formación".

"GRATIFICANTE"

En el caso del alumnado, Markel Carrillo ha recordado que "estuve hace dos años en la exposición, y ya sabía un poco cómo funcionaba todo, pero siguen siendo igual, una experiencia muy gratificante". "Te dan un pase de prensa, y puedes moverte por el foso con el resto de gente que trabaja de prensa, algo que te hace vivir la experiencia y formar parte del festival", ha añadido.

Ha apuntado que el "juego de luces que se da desde el escenario es muy interesante", si bien lo "más complicado ha sido seleccionar entre las miles de fotografías". Para finalizar ha señalado que cada uno tenemos un "toque personal" que "en mi caso es que me gusta hacer las fotos mal en lo que se refiere a la definición de foto bien hecha, porque me gusta mucho el intentar experimentar y lo que he intentado es reflejar un poco como se ha sentido el festival, cómo ha sido el dinamismo, los colores y demás".

Su compañera, Natalia Goussi ha asegurado que "como experiencia nueva el estar en el festival en primera fila ha sido muy interesante". "Nunca había hecho fotos en concierto, pero yo creo que lo más importante es una buena luz y conseguir captar bien el enfoque".