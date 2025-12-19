El Seprona de La Rioja investiga a dos varones por enviar 17 toneladas de residuos a Rumanía - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en La Rioja han investigado a dos varones, de 40 y 45 años, naturales de Rumania y residentes en Navarra, como presuntos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La investigación se inició en julio de 2025, a raíz de un informe remitido por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil.

Este informe alertaba de que un transporte procedente de España había sido interceptado en la localidad rumana de Vaslui con más de 17.000 kilos de ropa usada y calzado en mal estado, además de restos de plásticos y cartón.

Durante la inspección del cargamento, la Guardia Nacional de Medio Ambiente de Rumanía levantó acta señalando que el material no podía ser comercializado ni reutilizado, ya que incumplía la normativa nacional y comunitaria sobre residuos.

A ello se suma que la mercancía no había sido sometida a ningún proceso de limpieza ni desinfección, lo que suponía un riesgo añadido para la salud pública y el medio ambiente.

La legislación rumana califica este tipo de traslados como introducción ilegal de desechos en su territorio. Tras la comunicación internacional, agentes del Seprona en La Rioja practicaron diligencias en la sede de la empresa de transporte, ubicada en Logroño.

Allí se logró identificar al responsable de la flota e investigar la cadena de contactos que permitió la operación.

Como resultado, se ha tomado declaración a los dos implicados: uno de ellos habría actuado como intermediario y el otro como responsable del transporte. Además, se constató que parte del material habría sido desviado para uso personal.

La Guardia Civil advierte de que este tipo de actividades ilícitas alimentan el tráfico ilegal de residuos dentro de Europa, un fenómeno en crecimiento que afecta de manera especial a países del Este, como Rumanía.

En estos territorios se ha detectado la entrada de toneladas de material textil procedente de otros Estados miembros bajo la falsa apariencia de ropa de segunda mano, lo que genera un grave perjuicio ecológico, sanitario y económico para el conjunto de la Unión Europea.