Sindicatos destacan que el arranque de la Huelga General tiene "clara incidencia" en turnos de noche los polígonos

11N.- Los primeros piquetes informativos salen a la calle para animar a riojanos a secundar la huelga; "Es un derecho" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Huelga General ha arrancado hace escasas horas con "incidencia clara en el primer turno de noche en las empresas riojanas, sin que se haya producido ningún incidente reseñable, por el momento", han señalado los sindicatos convocantes, UGT, CCOO, CNT, CGT, STE Rioja y Sindicato de Vivienda.

Según las primeras informaciones manifestadas por los piquetes informativos, "la afluencia de personas trabajadoras se ha reducido notablemente en este primer turno de noche, especialmente en los polígonos más industrializados".

La respuesta de los trabajadores "está siendo la esperada en el arranque de la huelga en los centros de trabajo, cuya incidencia se intensificará, previsiblemente, durante los próximos turnos de mañana y tarde".

En este sentido, los porcentajes provisionales de seguimiento en las principales empresas con turno de noche rozan el 65 por ciento, según estas primeras informaciones manifestadas por los distintos piquetes informativos.

UGT, CCOO, CNT, CGT, STE Rioja y Sindicato de Vivienda han manifestado "su satisfacción por los primeros resultados conocidos en este arranque de la Huelga General y esperan que el seguimiento continúe siendo masivo durante el resto de la jornada, especialmente en los turnos de mañana".

La jornada de huelga arrancaba a las 20 horas de esta tarde con una asistencia de centenares de piquetes informativos en la confluencia de las Avenidas Colón con Solidaridad, de Logroño, donde se han distribuido a los diferentes centros laborales para informar a los trabajadores del turno de noche sobre los motivos para esta jornada de lucha que continuará durante las siguientes horas.