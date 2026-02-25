Los sindicatos piden apoyo a los Grupos Parlamentarios para lograr un convenio justo en residencias

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos negociadores del IV Convenio Colectivo de Residencias y Centros de Día de La Rioja, CCOO, CSIF, UGT y USO, se concentrarán mañana jueves 26 de febrero a las 9,00 horas para pedir a los grupos políticos con representación en la Cámara riojana que se posicionen de forma expresa a favor de las reivindicaciones de las plantillas y de la huelga convocada a partir del 6 de marzo.

Para ello, los sindicatos han elaborado un manifiesto que presentarán a los diferentes grupos parlamentarios, a quienes se instará a suscribirlo como muestra de apoyo explícito a las reivindicaciones de las plantillas por un convenio justo y a la necesaria mejora de las condiciones paupérrimas del sector.

Las organizaciones sindicales exigen al Gobierno de La Rioja, y de manera específica a la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, que dejen de ponerse de perfil y tomen partido en un conflicto que afecta directamente a la calidad asistencial de nuestros mayores y dependientes.

Además, reclamamos al Gobierno de La Rioja el cumplimiento efectivo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y el ejercicio pleno de las competencias que dicha norma atribuye a las comunidades autónomas en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Entre ellas, se encuentran las funciones de inspección, supervisión y, en su caso, sanción ante posibles incumplimientos relacionados con los requisitos exigibles, los estándares de calidad de los centros y servicios y la garantía de los derechos de las personas beneficiarias.

Del mismo modo, solicitamos la retirada inmediata de la Resolución 1/2024 de la Consejería de Salud y Políticas Sociales relativa a la imposición de penalidades en los contratos de servicios de atención residencial y centros de día para personas mayores de La Rioja. Esta medida, que fue presentada como provisional y con una duración limitada a unos meses, permanece en vigor desde hace más de dos años. En este sentido, los sindicatos ya avisamos de que esta medida anunciada por el Gobierno regional iba a llegar para quedarse sin justificación alguna.

MESAS INFORMATIVAS EN LA CALLE

Los sindicatos prosiguen con su calendario de sensibilización y mañana, a las 18,00 horas, instalarán una mesa informativa en la esquina de Francisco de la Mata con Muro del Carmen. Esta iniciativa, que ya tuvo una primera parada el 19 de febrero en la Plaza del Mercado, se repetirá el próximo 5 de marzo en la Gran Vía de Logroño para sumar apoyos de la ciudadanía ante la falta de avances en la negociación.

Estas mesas servirán para denunciar que, mientras la Patronal ha visto incrementado el precio de la plaza concertada en más de un 25 por ciento por parte del Ejecutivo regional, ese dinero no está llegando a las nóminas ni a la mejora de los recursos humanos.

Los sindicatos volvemos a denunciar una situación crítica y preocupante marcada por jornadas de 1.779 horas anuales, salarios que apenas alcanzan el SMI y brechas de hasta 600 euros al mes respecto a provincias vecinas como Vizcaya. De no producirse un avance real en la negociación del convenio, el calendario de huelgas comenzará el 6 de marzo, continuará con paros intermitentes durante marzo y abril, y desembocará en una huelga indefinida a partir del 13 de abril.