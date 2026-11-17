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LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales con representación en la Universidad de La Rioja (CCOO, CSIF, STAR y UGT) han lamentado públicamente la "grave falta de compromiso y el bloqueo sistemático de la Gerencia ante las cuestiones urgentes que afectan al Personal Técnico, de Gestión, Servicios y Administración (PTGAS)". Esta "parálisis en las negociaciones y en la ejecución de los acuerdos perjudica directamente a cerca de los 300 empleados públicos PTGAS de la institución académica".

El "malestar y la frustración son generalizados entre una plantilla que sufre una constante merma de derechos y una creciente sobrecarga laboral", han señalado.

Entre los incumplimientos más graves que "siguen sin resolverse" destacan el impago de la Carrera Profesional: Se mantiene el impago prolongado de los grados 1 y 2 adquiridos por derecho desde 2024.

También critican que llevan "diez años sin un plan de promoción interna: Esta parálisis pone en riesgo la renovación y rejuvenecimiento de la plantilla".

Además, ponen de manifiesto la "falta de refuerzo y estabilización: Existe una tasa nula de reemplazo y una urgente necesidad de contratar personal en servicios esenciales que han visto duplicado su volumen de trabajo en los últimos años, sumado a la falta de estabilización del empleo interino, incumpliendo los compromisos anunciados desde hace meses".

"Estancamiento retributivo y creación de puestos eventuales de elevado coste no prioritarios: No se han aplicado los necesarios incrementos en los complementos específicos en la mayoría de los puestos de trabajo", han indicado. Paralelamente, "se siguen creando puestos de carácter eventual como el 'Adjunto para la Comunicación en la Oficina de la Rectora', con un coste total de 60.243 euros anuales".

Finalmente, aducen "problemas de conciliación: Persiste la falta de confirmación oficial de las vacaciones de la plantilla, un trámite que debería haber quedado resuelto el pasado mes de junio y que impide a los trabajadores planificar su vida familiar".

SILENCIO ADMINISTRATIVO Y ANUNCIO DE MEDIDAS

A la gravedad de esta situación, se suma lo que los sindicatos califican como un "ninguneo" por parte de la Gerencia. Las reiteradas quejas trasladadas por los representantes del colectivo PTGAS -la última registrada oficialmente hace un mes- ni siquiera han obtenido respuesta.

CCOO, CSIF, STAR y UGT "consideran inadmisible un silencio que incumple la legalidad vigente". Por ello, han pedido explicaciones inmediatas a la Rectora y "no descartan iniciar movilizaciones ante el bloqueo de la negociación colectiva".