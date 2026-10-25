Sofocado un incendio en una caseta de campo de Cervera

Archivo - Nuevo camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado un incendio en una caseta de campo situada en el camino de la Pesquera de Cervera del Río Alhama. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, ha sido el propio dueño de la caseta quien ha alertado del suceso sobre las 11,50 horas de este domingo y hasta el lugar de los hechos se han personado, además de los bomberos, efectivos de la Guardia Civil y los recursos sanitarios de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

La caseta cuenta con planta baja más dos alturas y una chimenea en medio. Al parecer ha ardido la viga del techo.