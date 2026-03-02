Solicitan 5 años de cárcel por empujar a un Policía Nacional tras un cacheo y ser sorprendido con cocaína en un pantalón

Archivo - Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal solicita una pena de 5 años de prisión para una persona acusada de un delito de atentado a agente de la autoridad y otro contra la salud pública al empujar a un Policía Nacional cuando iba a cachearle y ser sorprendido con cocaína escondida en un pantalón.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 5 de enero de 2022 cuando varios agentes del cuerpo de Policía Nacional se encontraban en la calle Trinidad de Logroño y se acercaron al acusado para pedirle que se pusiera la mascarilla por el protocolo Covid.

Al ver que los agentes se aproximaban a él, el procesado se metió en un bar y los Policías fueron tras él. Ya en el interior del local procedieron a su identificación y al conocer que tenía antecedentes por tráfico de drogas, le realizaron un cacheo superficial de seguridad.

NEGÓ LLEVAR SUSTANCIAS

El acusado negó que llevara sustancias pero cuando el agente iba a proceder a registrarle, éste le propinó un empujón, golpeándose el agente contra la puerta del bar. En ese momento aprovechó para tirar al suelo una cartera con doce envoltorios con cocaína que, en el mercado ilícito hubiera alcanzado un valor de 793,86 euros.

Siguiendo con el cacheo en busca de otras sustancias, también se le intervinieron más envoltorios con cocaína en el interior de su pantalón. En concreto, la droga incautada hubiera tenido un precio de 3.807 euros.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de atentado a agente de la autoridad por lo que procede imponer la pena de 1 año de prisión y por el delito contra la salud pública cuatro años de cárcel y la multa de 4.601,15 euros de multa.