Sordo acusa a las CCAA de "ponerse de perfil" en hacer frente al precio de la vivienda

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha acusado hoy a las comunidades autónomas de "ponerse de pefil" en hacer frente al precio de la vivienda.

Sordo, que se ha trasladado a Logroño para reunirse con delegados sindicales, ha apelado a las comunidades autónomas señalando que "no vale solo con echar la culpa a la Ley de Vivienda", porque "eso es demagogia".

"Hay que construir vivienda, pero vivienda a precio asequible para toda la población", ha dicho reclamando, también, "movilizar vivienda vacía".

Ha sumado "facilitar que las personas que están en situaciones de dificultad puedan seguir viviendo en esas viviendas, combinando alquileres asequibles y seguridad jurídica para los propietarios".

"Y esto se puede hacer a través de programas públicos", ha reclamado.