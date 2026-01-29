Sordo: "En el momento en el que más financiación está habiendo para las autonomías, se siguen deteriorando los cuidados"

El secretario general de CC.OO, Unai Sordo, en la concentración frente a la FER - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha reclamado hoy en Logroño cómo, "en el momento que más financiación pública está habiendo para las administraciones autonómicas, se siguen deteriorando los servicios de cuidados a las personas".

Sordo ha participado, en la mañana de hoy, en una concentración sindical frente a la Federación de Empresas de La Rioja organizada para "llevar a la calle las reivindicaciones sindicales".

La concentración se ha desarrollado después de una asamblea con delegados y delegadas en la que, entre otras cuestiones, se ha puesto sobre la mesa el incremento de los salarios, que los sindicatos plantean en un cuatro por ciento para los próximos tres años.

Sordo también ha hecho una defensa del fortalecimiento de los servicios públicos; tanto de los "que se habla, sanidad, educación, pensiones", como de "otros de los que menos se habla", esto es, "la atención a la dependencia o los cuidados".

A este respecto, ha señalado a las compañeras del sector de las residencias, "que han hablado también en la Asamblea", ha relatado, "y que ponen de manifiesto algo que lamentablemente está ocurriendo en nuestro país".

Así, ha dicho, "los servicios de residencias y de atención domiciliaria se siguen basando en malísimas condiciones de trabajo, en salarios precarios en convenios colectivos que, como éste, llevan desde el año 2020 congelados".

"Parten de una premisa, y es que este es un trabajo que hay que dar en pésimas condiciones laborales y, básicamente, por mujeres", ha espetado.

Se trata, ha añadido, de algo que "repercute en la calidad de los cuidados que tienen muchas de nuestras personas mayores o dependientes".

Sordo, por otro lado, ha constado cómo, "incluso subiendo el sueldo, hay muchos hogares que no llegan a fin de mes, bien sea por el precio de la vivienda, bien sea por el precio de productos de necesidad básica".

"Pero también por algunos servicios que las administraciones públicas y, particularmente, las autonómicas no están dando en correctas condiciones", ha dicho.

"No digo ya quien no tiene una plaza de una persona dependiente. Hay cientos de miles de personas en España que están en listas de espera, que solicitan una plaza de atención domiciliaria o en una residencia y no la llegan a ver porque mueren", ha clamado.