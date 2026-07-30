STAR alerta de "un nuevo desplome" de varias placas en el techo del Centro de Salud Mental de Albelda

El sindicato pide medidas urgentes - STAR

LOGROÑO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR) ha alertado de "un nuevo desplome" de varias placas de techo en el Centro de Salud Mental de Albelda.

En nota de prensa ha informado de que en las últimas horas se han desplomado placas del techo de dos de las habitaciones de la Unidad de Gerontopsiquiatría y la sala común de discapacitados psíquicos.

Ha sumado que los trabajadores han trasladado a este sindicato la existencia de una gotera en el pasillo de personas con discapacidad "que amenaza con la caída de otra placa".

Ha recalcado que "son muchos los incidentes relacionados con el desprendimiento de placas de los techos, así como de charcos de agua en el suelo, con el consiguiente riesgo de caídas y contusiones que pueden afectar lo mismo a trabajadores que a pacientes".

En este caso, "por fortuna", ha indicado, "no tenemos que lamentar heridos".

Ha relatado cómo la acumulación de humedades, junto con el déficit de mantenimiento lleva a numerosos percances que afectan a la seguridad, no solo de los trabajadores, también de los pacientes ingresados.

Indican que existe una falta de mantenimiento en general del edificio, y en la actualidad hay solamente un ingeniero y un operario, "siendo claramente insuficiente ante las continuas deficiencias que se vienen presentando en el centro".

"Todas estas circunstancias, repercuten negativamente en la seguridad tanto de trabajadores como de pacientes, los cuales su domicilio habitual es el Centro", afirman.

STAR ha exigido "soluciones ya, sin más demoras, y que se acometan de manera integral en todo el edificio sin parches que a la larga no son la solución del problema".