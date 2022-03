Suben un 4,7% las rupturas matrimoniales en La Rioja durante 2021

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El total de los procesos de familia en sus distintas modalidades que se ha registrado en La Rioja durante 2021 está entre los más altos de España. Ingresaron 200,1 demandas por cada 100.000 habitantes, mientras que la Media Nacional se sitúa en el 205,7.

Nuestra Comunidad Autónoma está entre los 9 territorios donde más demandas por rupturas matrimoniales se presentaron. Respecto a 2020, los procedimientos de familia aumentan un 4,7 por ciento. En 2020 ingresaron 611 y, en 2021, un total de 640, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que acaba de hacer públicos.

Durante el año pasado se tramitaron 30 separaciones, el mismo número que durante el año anterior. En cuanto a los divorcios, los consensuados han experimentado una ligera subida del 2,3 por ciento y, los no consensuados suben respecto a 2020 un 10,7 por ciento. En total en 2020 ingresaron 580 procedimientos de divorcio mientras que en 2021 se registraron 610.

Los procesos para la Guarda y Custodia de hijos no matrimoniales no consensuadas han experimentado una subida del 7,6 por ciento. Han pasado de 118 en 2020 a 127 en 2021. Las causas para la Guardia y Custodia de hijos no matrimoniales consensuadas también suben un 20,5 por ciento, pasando de 83 a 100.

En cuanto a los procedimientos relativos a la Modificación de Medidas no consensuadas también se incrementan en un 12,7 por ciento. Y las demandas para la Modificaciones de Medidas consensuadas también suben con respecto a 2020 del 11,9 por ciento. En total, por Modificación de Medidas consensuadas y no consensuadas, ingresaron 252 demandas en 2021 frene a las 224 de 2020.