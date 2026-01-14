Sucesos.- Detenido el autor de robos en el interior de vehículos en garajes de Logroño - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este miércoles de que ha llevado a cabo la detención de un varón, por su presunta participación en dos delitos de robo con fuerza en las cosas en el interior de vehículo y un delito de resistencia y desobediencia a agente de la autoridad.

Tras las investigaciones policiales se ha podido comprobar que este varón sería el presunto autor de dos robos con fuerza cometidos en un garaje de Logroño, habiéndose apropiado de dos bicicletas y de varios efectos de valor del interior de los vehículos, como una gafas de sol, unos auriculares o dinero en efectivo.

La pasada semana, durante el turno de noche, cuando una patrulla de Policía Nacional realizaba labores propias de su cargo, consistentes en la prevención y detección de posibles infracciones penales durante las horas nocturnas, pudo observar cómo una persona estaba mirando a través de la ventanilla de unos vehículos estacionados en la vía pública.

A los agentes esta conducta les resultó sospechosa, pudiéndose tratar del 'modus operandi' utilizado de manera común para luego llevar a cabo la sustracción de efectos del interior de los vehículos.

Cuando el presunto autor se percató de la presencia policial procedió a huir del lugar a bordo de una bicicleta y haciendo caso omiso a las señales luminosas y acústicas del vehículo policial comenzó su huída de manera apresurada circulando con la bicicleta por diferentes vías, evitando el seguimiento de la Policía, en una persecución que duró unos cinco minutos.

En un momento en el que la patrulla en la persecución le perdió de vista, este varón se deshizo de la bicicleta y de una mochila que portaba a la espalda, continuando la huida a pie, siendo interceptado por los agentes instantes después, sin la mochila.

Al proceder a la identificación del varón, pudieron comprobar que la descripción física de este coincidía plenamente con la de una persona que habría cometido varios delitos contra el patrimonio en un garaje de una comunidad de vecinos de la zona, hechos que estaban siendo investigados por un grupo de investigación la Policía Nacional.

Por ello se procedió a su detención inmediata, a lo que ofreció resistencia, por los delitos de robos con fuerza en las cosas en el garaje de una comunidad y un delito de Resistencia y Desobediencia.

MATERIAL INCAUTADO.

En el momento de la detención se produjo la incautación de un destornillador, de unos guantes tipo cristalero que esta persona portaba entre sus pertenencias; de una chaqueta que había sido utilizada en el momento de cometer los robos en el garaje y de una bicicleta que era usada por el presunto autor de los hechos para desplazarse de un lugar a otro.

Un vecino de la comunidad de un edificio de la zona, realizó una llamada a la Sala CIMACC-091 en la que informaba que se habría encontrado en el portal unas pertenencias que no eran de ninguno de sus vecinos y que podrían tener relación con los robos producidos días anteriores.

El citado vecino hizo entrega, en su colaboración, a la Policía Nacional de una bolsa de deporte conteniendo en su interior una cizalla que habría sido la que el autor de los hechos utilizó para cortar el candado de la bicicleta eléctrica y de una bicicleta eléctrica. Esta mochila es la que portaba en el momento de la huída de la Policía.

La bicicleta eléctrica coincidía con la que había sido denunciada como sustraída por su dueño en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, a quien le fue devuelta una vez recuperada. Al detenido le constan varios antecedentes, la gran mayoría por delitos contra el patrimonio, principalmente robos con fuerza.

El grupo de investigación de Policía Nacional continúa las pesquisas para determinar si pudiera ser autor de otros delitos contra el patrimonio cometidos en garajes o en el interior de vehículos.