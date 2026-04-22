Fallece una mujer atropellada en la N-232 en Calahorra

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LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido esta pasada noche tras sufrir un atropello en la N-232 en Calahorra, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 22,02 horas de este martes se han recibido varias llamadas en SOS Rioja alertando de un atropello en la N-232 en el punto kilométrico 354, en el término municipal de Calahorra.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los bomberos del CEIS, mantenimiento de carreteras y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Lamentablemente, una mujer de 38 años ha fallecido en el lugar del accidente. Con posterioridad se ha alertado a la ERIE psicosocial para atender a familiares de la fallecida.