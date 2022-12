El Sueldazo reparte en Logroño 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado

El cupón de la ONCE del domingo homenageará a familiares y pacientes con esclerosis múltiple - ONCE

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en Logroño un "Sueldazo" de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado, en el sorteo del domingo, 18 de diciembre. Un adelanto de la Navidad.

La vendedora de la ONCE, Pilar Fernández Madrazo es quien ha llevado la suerte a la capital riojana con este Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado; y tres cupones más premiados con 20.000 euros cada uno. En total, la vendedora ha dejado en Logroño 1.560.000 euros.

Fernández Madrazo reparte ilusión desde varios lugares de la capital riojana, aunque el más habitual es el Centro Comercial Parque Rioja - Alcampo en calle Tejeras, 1 de Logroño, de martes a viernes, y donde acudirá mañana para reencontrarse con sus clientes habituales.

"Estoy en shock, no me lo creo", ha dicho esta mañana. "¿Hoy no es el día de los inocentes todavía no?", ha preguntado al compañero de la ONCE que le ha dado la noticia esta misma mañana, en la que Pilar está de día libre.

Además de su lugar habitual en el centro comercial, también reparte ilusión desde el quiosco de la Avenida de la Solidaridad, 4, también en Logroño, y en el ubicado en la Plaza Félix Azpilicueta, 1, en Fuenmayor, los sábados. En todos los rincones buscan ya a los agraciados.

El sorteo de la ONCE del domingo 18 de diciembre, cuya imagen estaba dedicada al Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, también ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en Badajoz, y premios de 20.000 euros repartidos por Madrid, Andalucía, Galicia y Tenerife.

