Técnicos Sanitarios reclaman el desbloqueo de su reclasificación: "Los derechos no se aplazan"

Concentración frente al San Pedro - DAL

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los Técnicos Sanitarios han reclamado hoy, con una concentración convocada por CC.OO y UGT frente al Hospital San Pedro y una jornada de huelga que se repite este viernes, que "los derechos no se aplazan y los acuerdos se cumplen", reclamando el desbloqueo del acuerdo alcanzado para su reclasificación.

Tal y como ha explicado UGT, tras la firma del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, en octubre de 2022, el Gobierno de España disponía hasta finales de 2023 para la plena implantación de la reclasificación profesional de los colectivos de Técnicos Medios y Superiores Sanitarios.

El acuerdo, ha detallado, recogía el pase del grupo C2 al C1 de los Técnicos Medios Sanitarios y del grupo C1 al B de los Técnicos Superiores.

Sin embargo, pese a que el procedimiento para llevar a cabo esta reclasificación ya está negociado, el proceso "continúa bloqueado por la falta de financiación por parte del Ministerio de Hacienda".

De este modo, ha afirmado la responsable de Sanidad de Comisiones Obreras, Pepi Delgado, "miles de técnicos superiores y medios continúan encuadrados en una clasificación profesional obsoleta que no reconoce adecuadamente ni su formación, ni sus competencias, ni la responsabilidad que desempeñan".

"Todos somos una cadena y si un eslabón para, la cadena no funciona", ha dicho informando de que, a causa de la huelga de los técnicos sanitarios, se habían tenido que parar los quirófanos del Hospital de Calahorra y tampoco había funcionado la consulta de Otorrino en este centro; mientras en el San Pedro se había ralentizado la atención.

GOBIERNO DE LA RIOJA: "NO SE PUEDE ESCONDER"

La secretaria de Sanidad de UGT Servicios Públicos de La Rioja, Nuria Aldonza, ha dicho "alto y claro" que no van "a parar" y ha aprovechado para decirle al Gobierno de La Rioja "que no se puede esconder".

UGT entiende que el Gobierno de La Rioja no tiene que esperar al central dado que el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco ya contempla una clasificación adecuada para todas las categorías profesionales.

Por tanto, UGT Servicios Públicos exige al Gobierno de La Rioja que lleve a cabo la reclasificación profesional sin esperar al Ejecutivo central.