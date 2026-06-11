Una tesis avala la aplicación de radiación UV-B para frenar la propagación de la 'telaraña' del champiñón

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LOGROÑO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La aplicación controlada de radiación ultravioleta RUVB evita la propagación del moho que causa la 'telaraña' del champiñón, así como de otros patógenos que causan enfermedades en este cultivo; y su uso no daña el producto y ni deja residuos perjudiciales para el consumidor, según una tesis de la Universidad de La Rioja.

El estudio, tal y como ha dado a conocer la UR, explica que la irradiación de luz ultravioleta logra aumentar el contenido de vitamina D2 en setas comestibles -gracias al desarrollo de una tecnología semi-industrial para su aplicación en shiitake (Lentinula edodes), seta de cardo (Pleurotus eryngii) y champiñón Portobello (Agaricus brunnescens)- y mejorar la calidad fenológica de la uva y del vino.

Estos son algunos de los hallazgos presentados por Raquel Hidalgo Sanz en su tesis doctoral, titulada 'Aplicaciones biotecnológicas de la radiación UV-B en cultivos agroalimentarios de La Rioja: uva y setas como modelos de calidad y sostenibilidad los resultados'.

Desarrollada en el Departamento de Agricultura y Alimentación de la Universidad de La Rioja -en el marco del programa 783D Doctorado en Enología, Viticultura y Sostenibilidad (Real Decreto 99/2011)- bajo la dirección de Encarnación Núñez Olivera, Javier Martínez Abaigar y María Ángeles del Castillo Alonso, ha obtenido la calificación de sobresaliente 'cum laude'.

UNA TÉCNICA EFICAZ, SEGURA Y ECOLÓGICO

La radiación ultravioleta (RUV) es una fracción minoritaria del espectro solar, pero con notable influencia en el desarrollo de la vida sobre la Tierra. Dentro de la RUV, la radiación UV-B (RUVB, 280-315 nm) puede causar tanto efectos reguladores y beneficiosos sobre los seres vivos como daños importantes, en función de la cantidad recibida.

En este contexto, Raquel Hidalgo ha explorado en su tesis el potencial de la aplicación controlada de RUVB como herramienta sostenible tanto para mejorar la calidad, seguridad y valor funcional de determinados productos agroalimentarios muy relevantes para La Rioja (setas comestibles, uva y vino), como para luchar contra diversos hongos patógenos.

En concreto, la investigadora ha estudiado su efecto sobre cuatro mohos micopatógenos del champiñón (Agaricus bisporus), entre ellos el hongo Cladobotryum mycophilum, causante de una grave enfermedad conocida como 'pelo' o 'telaraña'. Ha comprobado que el tratamiento con RUVB in vitro reduce drásticamente la germinación de sus esporas, evitando así su propagación.

Esta radiación no interfiere con el crecimiento del micelio del propio champiñón ni deja residuos. Es una técnica que evita la adición de productos químicos (fungicidas) para controlar la enfermedad, por lo que resulta completamente inocua para los consumidores.

"Estos novedosos resultados son prometedores para utilizar la RUVB en la lucha contra las principales enfermedades fúngicas de las setas cultivadas, mediante un método menos agresivo y más ecológico que la radiación UV-C o los tratamientos químicos", explica Raquel Hidalgo.

Se trata de una tecnología que ha demostrado su eficacia en ensayos de laboratorio y en pruebas piloto, por lo que el siguiente paso -en el que ya trabajan los investigadores de la UR- es adaptar y optimizar los sistemas de aplicación para que puedan utilizarse de forma práctica y segura en instalaciones comerciales reales de cultivo.

SETAS ENRIQUECIDAS CON VITAMINA D

En el transcurso de su investigación doctoral, Raquel Hidalgo ha colaborado también en el desarrollo de una tecnología semi-industrial capaz de aumentar el contenido de vitamina D2 en setas comestibles mediante irradiación de luz ultravioleta, sin alterar su calidad sensorial ni microbiológica, que se aplicó a tres especies: shiitake (Lentinula edodes), seta de cardo (Pleurotus eryngii) y champiñón Portobello (Agaricus brunnescens).

De estas setas enriquecidas se obtuvo un polvo con el que pueden prepararse suplementos alimenticios. En ensayos de biodisponibilidad en humanos, se comprobó que su ingesta evitaba la caída invernal de hidroxivitamina D en suero, por lo que pueden emplearse para paliar el déficit de esta vitamina.

Entre los productos obtenidos destacan las cápsulas (600 mg) de polvo de shiitake enriquecido, que contienen una cantidad de vitamina D equivalente a la dosis diaria recomendada.

Utilizando la misma tecnología, se consiguió un aumento similar en subproductos de shiitake, que podrían utilizarse para alimentación animal, contribuyendo al concepto de bioeconomía de la UE.

MEJORAS EN LA SALUD Y CALIDAD DE UVA Y VINO

Otro resultado relevante de esta tesis corresponde al uso de radiación ultravioleta para la mejora de la uva y el vino. Los estudios se realizaron tanto en viñas comerciales de Tempranillo (en condiciones de campo) como en uva de Tempranillo y Garnacha Blanca en post-cosecha.

En campo, se aplicaron suplementos de RUVB mediante una lámpara manufacturada acoplada a un tractor, y se comprobó que un doble suplemento (en el momento del envero y antes de vendimia) inducía cambios en el perfil fenólico del hollejo de la uva (aumentos en flavonoles, ácidos fenólicos y flavanoles) y, en menor proporción, del vino resultante (aumentos en antocianinas e intensidad de color).

Con respecto al estudio en post-cosecha, los tratamientos de RUVB redujeron la carga total de microorganismos y mohos, así como la cantidad de esporas de Botrytis cinerea, y aumentaron el contenido de flavonoles y estilbenos, mejorando así el estado sanitario y la calidad bioquímica de la uva.

"En conjunto -explica Raquel Hidalgo- se sientan las bases para el uso racional y controlado de la RUVB como agente germicida y elicitor metabólico, estableciendo un puente entre la fotobiología básica y la biotecnología agroalimentaria que permita aprovechar esta tecnología limpia y libre de residuos para la producción de alimentos más seguros, saludables y sostenibles".