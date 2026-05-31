Una tesis de la UR caracteriza el latín tardío y analiza su papel en la transición hacia el protorromance

Begoña Ayala Pagola - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Begoña Ayala Pagola ha obtenido el grado de doctora por la Universidad de La Rioja tras la defensa de su tesis doctoral, en la analiza la 'Vetus Latina', la 'Vulgata' y la 'Biblia prealfonsí' (E6) para caracterizar el latín tardío y su papel en la transición hacia el protorromance.

Desarrollada en el Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas -en el marco del programa 681D Doctorado en Humanidades (Real Decreto 99/2011)- la tesis 'Aportaciones del estudio gramatical del libro del Apocalipsis de la Vetus Latina a la sintaxis romance' ha sido dirigida por Juan Antonio Martínez Berbel, Fernando García Andreva y Claudio García Turza; y ha logrado la calificación de sobresaliente 'cum laude'.

La investigación doctoral de Begoña Ayala parte del propósito de analizar de manera sistemática diversos fenómenos morfológicos, sintácticos y léxicos a partir de tres testimonios textuales fundamentales: la 'Vetus Latina', la 'Vulgata' y la 'Biblia prealfonsí' (E6).

El estudio de estas versiones permite examinar, desde una perspectiva diacrónica, la evolución lingüística que media entre el latín vulgar y las primeras manifestaciones del romance castellano anteriores a la codificación alfonsí.

"Este marco temporal resulta de especial relevancia para la comprensión de los procesos de transformación que condujeron a la configuración de las lenguas romances, y en particular, de la historia interna del español", asegura la doctora Ayala Pagola.

"La Biblia, a través de 'Vetus latina', 'Vulgata' y E6, constituye un testimonio de enorme valor para el estudio del latín tardío y los orígenes de las lenguas romances, añade. "El estudio filológico de estos textos permite caracterizar mejor la lengua latina tardía y comprender la transmisión lingüística desde el mundo cristiano primitivo, concluye Ayala.

En este sentido, la tesis de la nueva doctora se sitúa en la intersección de la filología latina, la lingüística histórica y los estudios sobre la formación de las lenguas romances.

"El objetivo no es afirmar una relación directa y exclusiva de dependencia -afirma la doctora Ayala Pagola-, sino explorar de manera sistemática los posibles canales de transmisión y los contextos en los que determinados modelos sintácticos pudieron difundirse y arraigar en el ámbito iberorromance".

Si bien en la tesis se abordan aspectos morfológicos y léxicos, la investigación doctora otorga un lugar central al componente sintáctico, con especial atención al orden de los constituyentes.

Este enfoque permite observar con precisión los cambios estructurales que acompañaron el tránsito del sistema latino al romance, aportando evidencias empíricas valiosas para el estudio de la evolución del castellano: como son el orden de palabras, la gestación del artículo romance y otros fenómenos sintácticos.

La doctora Ayala Pagola añade que "la sintaxis y la estructura de las oraciones que aparecen tanto en la 'Vetus Latina' como en la 'Vulgata' se acercan mucho al modelo romance".

"En aproximadamente el 80 por ciento de los casos predomina el orden sujeto-verbo-objeto (SVO), característico de las lenguas romances, ya que el verbo aparece mayoritariamente antes de los complementos", añade.

También son frecuentes los ejemplos en los que el pronombre demostrativo 'ille' se utiliza para traducir el artículo griego 'fi', lo que puede interpretarse "como un paso previo en la formación del artículo en romance", explica.

En definitiva, la tesis "permite caracterizar el latín tardío y su papel en la transición hacia el protorromance, ofreciendo datos valiosos para entender la evolución de la lengua y la relación entre traducción bíblica y cambios lingüísticos", detalla la doctora Ayala Pagola.

Asimismo, pone de relieve la enorme importancia de estos primeros textos del cristianismo en este proceso: aunque no se puede afirmar con certeza absoluta que estos textos hayan influido decisivamente en la evolución de estas lenguas, los indicios recogidos son lo suficientemente relevantes como para sostener la hipótesis de su influencia potencial.